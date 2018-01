Anmeldung für Kita-Plätze Bis Anfang März müssen Eltern in Ottendorf einen Platz beantragen. Dabei können nicht immer alle Wünsche berücksichtigt werden.

Eltern, die ihr Kind in einer Ottendorfer Kita betreuen lassen wollen, sollten den Nachwuchs beizeiten anmelden. © dpa

Ottendorf-Okrilla. In der Gemeinde Ottendorf-Okrilla werden ab März die Kita-Plätze für das kommende Schuljahr vergeben. Alle bis zum 1. März vorliegenden Anmeldungen versuchen die Verantwortlichen bestmöglich zu bedienen. Danach eingehende Aufnahmeanträge können nur entsprechend der restlichen Plätze berücksichtigt werden.

Die ersten Zusagen sollen Anfang April an die Eltern verschickt werden. Anträge, die nicht bedient werden können, erhalten bis Ende April eine schriftliche Absage. Bei der Vergabe der Plätze kann es durchaus dazu kommen, dass die Aufnahme zu einem anderen Zeitpunkt als dem beantragten oder die Unterbringung in einer anderen als der gewünschten Betriebsstätte erfolgt. Auch Geschwisterkinder können eventuell in unterschiedliche Einrichtungen kommen. (ste)

