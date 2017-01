Anmeldung für Fördermittelsprechtag

Landkreis. Die Sächsische Aufbaubank bietet am 7. Februar eine individuelle Beratung zu den Förderprogrammen des Freistaates für Existenzgründer und Unternehmen an. Die Beratungen finden von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH in der Neugasse 39/40 in Meißen statt. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich. Zur optimalen Vorbereitung wird darum gebeten, ein Formular mit Vorabinformationen auszufüllen und es spätestens bis zum 2. Februar per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: post@wrm-gmbh.de. (SZ/nis)

Das Formular „Vorabinformationen“ steht auf der Webseite www.wirtschaftsregion-meissen.de. Anmeldungen sind auch telefonisch möglich unter 03521 476080.

