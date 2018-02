Anmeldung für den Landkreislauf beginnt Gastgeber ist Cämmerswalde. Im südlichsten Zipfel des Kreises werden Freizeitsportler erwartet. Es gibt einige Neuerungen.

2015 wurde der Landkreislauf in Roßwein ausgetragen. Damals traten 704 Läufer in 88 Staffeln an. In diesem Jahr ist Cämmerswalde im Erzgebirge Gastgeberort. © Archiv/Dietmar Thomas

Mittelsachsen/ Cämmerswalde. Nachdem der neunte Landkreislauf im vergangenen Jahr im Herzen Mittelsachsens ausgetragen wurde, erschließen sich die Läufer in diesem Jahr den südlichsten Zipfel: Cämmerswalde. Der Ortsteil der Gemeinde Neuhausen liegt im Erzgebirge kurz vor der tschechischen Grenze. Das Laufareal erstreckt sich unweit der Talsperre Rauschenbach. Bereits zum zehnten Mal wird diese Veranstaltung „mittelsächsisch“ durchgeführt, daher ist sie Teil der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Landkreises, sagte Landrat Matthias Damm (CDU) am Montag in Freiberg.

Laufenthusiasten können sich für das Event, das am Sonnabend, 28. April, um 13.30 Uhr am Haus des Gastes startet, ab sofort anmelden. „Der Sportverein Eintracht Cämmerswalde bringt sich in die Vorbereitungen super ein. Die Mitglieder machen in der Region Werbung mit Bannern und einer Postkartenaktion“, sagte Volker Dietzmann, Präsident des Kreissportbundes (KSB) Mittelsachsen. Der KSB ist der Veranstalter des Landkreislaufes.

„848 Läufer sind im vergangenen Jahr in Mittweida in 106 Staffeln an den Start gegangen. Das war ein Teilnehmerrekord. Der Veranstaltungsort ist diesmal etwas dezentral. Wir rechnen aber dennoch mit einer guten Beteiligung“, so Dietzmann. Sowohl er als auch Schirmherr Damm erhoffen sich Teilnehmer aus dem Nachbarland Tschechien, die in der Gästewertung an den Start gehen. Zudem seien erneut die Partnerlandkreise eingeladen. Die Kommunen seien ebenfalls dazu aufgerufen, ihre Partnerstädte einzuladen und Läufer mit nach Cämmerswalde zu bringen.

Startberechtigt sind Vereins-, Freizeit-, Stadt-, Gemeinde-, Jugendclub-, Familien- und Firmenstaffeln ab dem Geburtsjahr 2010. Sie sollten aus acht Läufern bestehen, die sich die insgesamt knapp 31 Kilometer lange Gesamtstrecke teilen. Diese verläuft auf öffentlichen Straßen sowie Feld- und Waldwegen. In der Gesamtwertung gibt es in diesem Jahr laut Dietzmann eine wesentliche Neuerung: Erstmals werden der weibliche und der männliche Gesamtsieger gekürt. Gemischte Teams sind Teil der Männerwertung. „Gäste sind alle Sportler, die nicht im Landkreis wohnen, keiner Schule, keinem Verein, keiner Firma und keiner Verwaltung aus Mittelsachsen angehören“, erläuterte der Gesamtleiter.

Weil sich der Landkreislauf an alle Altersklassen richtet, können Vereine sowie Kindergärten und Grundschulen bis zum 18. April ebenfalls Staffeln anmelden. Die drehen ihre Runden ab 11.15 Uhr im Stadion. Für das Rahmenprogramm zum Landkreislauf sorgen der Döbelner SV und der Kreissportbund.

Ziel sei nicht nur die sportliche Betätigung, sondern auch das Kennenlernen dieses Teils des Landkreises. „Erstmals wurde eine Wanderung mit ins Programm aufgenommen“, so Volker Dietzmann. Diese beginnt um 10 Uhr. Die Route ist reichlich zehn Kilometer lang. Sie führt unter anderem an einem Naturlehrpfad entlang, der über die Geschichte des Holzflößens im Erzgebirge informiert. Im Ort führt die Wanderung unter anderem an der Kirche sowie dem Flugzeugmuseum vorbei.

Der Landkreislauf wurde auch schon dreimal im Altkreis Döbeln ausgetragen: 2010 in Waldheim, 2011 in Döbeln und 2015 in Roßwein. Den eigentlichen Lauf gibt es bereits seit 1993. Ins Leben gerufen hatte ihn der TSV Fortschritt Mittweida.

