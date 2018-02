Anmeldestart für neue Uni-Schule

Bis zu 800 Schüler sollen ab Sommer den Unterricht der Zukunft kennenlernen. Dann wird die Universitätsschule an der Pfotenhauerstraße in der Johannstadt ihren Betrieb aufnehmen. Das Ziel: Neue Unterrichtsmethoden erforschen, losgelöst von Stundenplänen und Ferienzeiten. Stattdessen bilden Zeitkonten die Basis. Die Schüler lernen jahrgangsübergreifend in kleinen Gruppen. Mädchen und Jungen, die Zahl der Deutschen und Migranten, Kinder mit und ohne Behinderung, sollen ein Abbild der Dresdner Bevölkerung sein.

Geplant ist eine kombinierte Grund- und Oberschule. Zunächst werden voraussichtlich bis zu 168 Schüler der Klassenstufen 1, 2, 5 und 6 aufgenommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Eltern können ihre Kinder am 1. März und am 5. März von 13 bis 17 Uhr im Haus der 101. Oberschule anmelden. Zuvor soll ein Informationsabend stattfinden. Der Grundschulbereich stellt sich am 27. Februar im Speiseraum der 101. Oberschule vor, die Oberschule am 26. Februar am selben Ort. Beginn ist 18 Uhr. (SZ)

