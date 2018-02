Anmeldestart für den Blütenlauf Das Volkssportevent steigt am 6. Mai in Kamenz. Zusätzliche Wertungen sollen die Jubiläumsauflage bereichern.

Der Startschuss für die Anmeldung zum Lausitzer Blütenlauf – hier ein Foto vom vergangenen Jahr – ist gefallen. © Archivfoto: Matthias Schumann

Kamenz. Am Sonntag, dem 6. Mai, erreicht der Blütenlauf in Kamenz mit seinen Laufwettbewerben bereits seine 20. Jubiläumsauflage. Zusammen mit den Teilnehmern der verschiedenen Radrenn-, Duathlon- und Nordic-Walking-Disziplinen sowie der Inklusions-Strecke werden am Veranstaltungstag wieder an die 1 000 Aktive in der Lessingstadt erwartet.

Neben der neuen zusätzlichen 25-Kilometer-Radrennen-Strecke für Hobbysportler wird es erstmalig auch eine Firmen-Lauf-Wertung geben. Bei dieser gehen Teams von vier bis sieben Läufern gemeinsam auf eine 6-km-Runde. Für diese und alle anderen Disziplinen kann man sich ab sofort über die neu gestaltete Website www.lausitzer-bluetenlauf.de oder direkt beim Zeitmesspartner www.baer-service.de/anmeldung/BLU/ anmelden, informiert die Stadtverwaltung. (SZ)

