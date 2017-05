Anmeldeschluss für Firmenlauf durch Zittau Nur noch bis Montag, 22. Mai, ist es möglich, sich anzumelden, sagt Gloria Heymann, Leiterin des Tourismusamtes. Sie erklärt, worum es bei der Veranstaltung geht.

Gloria Heymann, Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Zittau © Rafael Sampedro

Die Hochschule Zittau/Görlitz und die Stadt Zittau veranstalten am 31. Mai den ersten Hochschul-Stadt-Firmen-Lauf. Darüber informiert Gloria Heymann, Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt. Nur noch bis Montag, 22. Mai, ist es möglich, sich als Einzelstarter oder im Team mit bis zu vier Teilnehmern anzumelden. Laufstart ist am 31. Mai um 15 Uhr auf dem Hochschul-Campus am Haus Z IV, anschließend muss auf einem Rundkurs eine Strecke von acht Kilometern absolviert werden. „Im Vordergrund steht der Spaß am Laufen und das Kontakteknüpfen“, so Gloria Heymann.

Ziel sei es, sich zu zeigen und gesehen zu werden. „Je ausgefallener das Outfit, desto größere Aufmerksamkeit für eine Firma oder Institution“. Der Lauf ist für jeden offen. Er wird im Rahmen der Gesundheits- und Umwelttage der Hochschule und Stadt vom 29. Mai bis 2. Juni veranstaltet. (SZ)

