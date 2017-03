Anmelden für SZ-Fan-WM Am 18. Juni steigt in Dresden im DDV-Stadion ein Turnier für C-Jugend-Teams. Meldeschluss ist am 30. April.

Am 18. Juni steigt im Dresdner DDV-Stadion die SZ-FM-WM. © Robert Michael

Fußball. Die Sächsische Zeitung, der Stadtverband Fußball Dresden sowie die Stadion Projektgesellschaft mbH laden interessierte C-Jugend-Mannschaften Sachsens am 18. Juni zur SZ-Fan-WM ins DDV-Stadion ein. Mandy Streit vom Organisationsteam erklärt: „Dieses Jahr ist man hier aber besonders stark mit seinem zwölften Mann, also den eigenen Fans. Die Mannschaften kämpfen um den SZ-Pokal 2017, aber auch die originellste, größte, schrägste oder kreativste Fangruppe wird prämiert.“

Deshalb sind interessierte Mannschaften ausdrücklich aufgefordert, sich mit ihren Vereinen, Freunden, Schulklassen, Eltern oder Fans besondere Aktivitäten für die Tribünen, den Spielfeldrand oder den Freibereich auf der SZ-Familienmeile zu überlegen – und damit gemeinsam unsere Turnieratmosphäre noch mehr zu beleben. Anmeldeschluss ist übrigens am 30. April.

Die Teams können aus maximal zehn Jugendlichen der Altersklasse C-Jugend (Jahrgang 2002/03) bestehen, die im Verein aktiv spielen oder sich als Freundeskreise, Schulklassen usw. registrieren möchten. „Jedoch sollten die Turnierspieler nicht höher als in der Landesklasse in der aktuellen Saison im Einsatz gewesen sein“, erläutert Streit. Landesligakicker sind also nicht spielberechtigt. „Die Mannschaften benötigen außerdem einen Teambetreuer sowie einen Fanansprechpartner, falls sie Fanaktivitäten planen. Beide sollten über 18 Jahre alt sein.“

2017 will die SZ-Fan-WM auch den unermüdlichen Einsatz der Fans und Familien belohnen, die ihren Nachwuchs weit zu Turnieren fahren oder lautstark an sämtlichen Spielfeldrändern zujubeln. „Und zusätzlich ist – dank vieler Partner – ein Trikotsatz im Wert von über 300 Euro für jede Mannschaft und deren Fans gesichert.“ (SZ)

www.sz-fan-wm.de

