Anlieger müssen räumen und streuen Freital erinnert die Grundstücksbesitzer an ihre Pflichten im Winter.

Freital. Noch ist in Freital in dieser Wintersaison kaum Schnee gefallen, da erinnert die Stadt wieder an den Winterdienst. Demnach sind Grundstückseigentümer verpflichtet, bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu Überwegen vor ihren Grundstücken zu räumen. Dabei dürfe der Schnee nicht auf die Straße geschaufelt werden, um dort den Verkehr nicht zu behindern. Besser sei es, den Schnee am Fußwegrand zu einem Wall aufzuschütten. Sind keine Gehwege vorhanden, muss dennoch geräumt werden – und zwar ein Streifen von 1,50 Meter Breite entlang des Grundstückes.

Außerdem müssen Grundstückseigentümer bei Eisglätte streuen. Die Räum- und Streupflicht gilt zwischen 7 und 22 Uhr in der Woche; an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Die Stadtverwaltung selbst lässt auf circa zwei Dritteln des Freitaler Straßennetzes den Winterdienst durchführen. Geräumt werden auch Gehwege vor stadteigenen Grundstücken und Bushaltestellenbereiche. Mit dem Winterdienst wurden Unternehmen beauftragt. (SZ/hey)

