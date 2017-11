Anleitung zum Ehegattenmord Der Buchautor Jan Flieger liest vor Waldheimer Oberschülern. Die beweisen, dass sie eine Stunde stillsitzen können.

Der Schriftsteller Jan Flieger hat im Waldheimer Ratssaal aus seiner Anthologie „Giftmorde“ gelesen. Er beschreibt Fälle aus dem Leben mit schwarzem Humor. © Dietmar Thomas

Die über 100 Waldheimer Oberschüler im Ratssaal lauschen aufmerksam. Sie erleben den Deutschunterricht einmal anders. Der Schriftsteller Jan Flieger ist zu Gast und liest zwei Geschichten vor, die er in der dreibändigen Anthologie „Giftmorde“ veröffentlich hat. „In Rezensionen werden die Geschichten auch schon mal als Anleitung zum Ehegattenmord bezeichnet“, berichtet Jan Flieger. Doch das will er mit seinen Krimis und Kriminalgeschichten natürlich nicht bezwecken.

Möglich wurde die Lesung durch ein Angebot des Bödecker-Kreises, der Autoren an Schulen oder Bibliotheken vermittelt. „Ich wollte mir in Waldheim das Gefängnis anschauen, und habe mit Bibliotheksleiter Michael Diezel telefoniert“, sagt der Autor. Bei dieser Gelegenheit sei die Lesung vor Waldheimer Oberschülern der 9. und 10. Klassen vereinbart worden. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, einmal eine Lesung für ältere Schüler zu organisieren“, so Diezel. Sowohl Jan Flieger als auch der Bibliotheksleiter lobten die gute Disziplin der Schüler. „Meine Lesungen halte ich sonst in kleinerem Rahmen ab. Ich bin erstaunt, wie ruhig es war“, sagte Flieger am Schluss. „Die Geschichten waren spannend“, begründet Jessica aus der Klasse 9 b, warum sie und ihre Mitschüler so aufmerksam zugehört haben.

Jan Flieger zurück 1 von 3 weiter Der Buchautor ist Jahrgang 1941 und seit 2000 freier Schriftsteller. Zuvor war er Werkleitungsassistent eines Leipziger Industriebetriebes und von 1992 an Sprecher der Telekom AG in Leipzig. Jan Flieger schreibt seit 1981 Kinderbücher, darunter auch Kinderkrimis und seit 1985 auch Erwachsenenkrimis. Bereits vor der Wende erschienen seine Bücher auch in Westdeutschland. 1988 bekam er den Theodor-Körner-Preis. Sein erster Kriminalroman „Der Sog“ wurde in der DDR-Fernsehreihe „Der Staatsanwalt hat das Wort“ unter dem Titel „Alles umsonst“ verfilmt.

Jan Flieger hält sich an Fälle, die sich wirklich ereignet haben. Oft haben die Geschichten einen schwarzen Humor. So berichtet er, wie er einen Freund und dessen Frau in der Bretagne (Frankreich) beerdigen lassen musste. Im Magen des Mannes wurde Gift gefunden, die Frau stürzte an der Steilküste in den Tod. In der Geschichte von Jan Flieger haben beide vor, jeweils den Partner umzubringen. Die Frau will es mit einer Grünkohlsuppe tun, weil die ihr Mann so gern ist. Die Suppe will sie mit Rhododendron anreichern, dessen Blätter giftig sind. Der Mann dagegen will seine Frau an der Steilküste die Klippen hinunterstoßen, aber so, dass nichts nachzuweisen ist. Während sie ihm das Essen vorsetzt, täuscht sie Magenprobleme vor. Aufgrund seiner Anspannung kann auch er nichts essen. Beim Spaziergang gibt er ihr einen leichten Schubs, sie stürzt in die Tiefe.

Nach der Rückkehr ins Haus verschlingt er mit großem Appetit die Suppe. Bevor er stirbt, ruft er noch seinen Freund an...

