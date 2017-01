Anlegestelle wird gepflastert Im Frühjahr wird es wieder Baulärm geben. Die Stadt Bad Schandau will die Bauzeit aber eng begrenzen.

Die Arbeiten am Ufer der Elbe in Bad Schandau gehen auch in diesem Jahr weiter. © Norbert Millauer

Im Zuge der Sanierung der Elbpromenade in Bad Schandau wird auch der Schiffsanlegeplatz vor dem Hotel Elbresidenz repariert und neu gepflastert. Derzeit läuft die Ausschreibung. Baubeginn soll möglichst Ende Februar sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Es wird mit einer Bauzeit von etwa acht Wochen gerechnet, sodass Ende April alles fertig sein sollte. So will man die Belastungen der umliegenden Anwohner und Gewerbetreibenden so gering wie möglich halten. Im vergangenen Jahr mussten sie schon wochenlang den Lärm der Rammen ertragen, die Hunderte Spundwandelemente am Elbkai in den Boden trieben. „Die Bauzeit am Anleger ist allerdings vom Wetter abhängig“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (Wählervereinigung). Sollte die Frostperiode dieses Jahr bis in den März hinein andauern, könnte es zu Verzögerungen kommen. Bei einem erhöhten Pegelstand der Elbe gelte das erst recht.

Die Pflasterung soll nach historischem Vorbild erfolgen. Das bedeutet, dass unterschiedliche Materialien und Steingrößen nach einem vorgegebenen Plan eingebaut werden. Neu wird aber sein, dass ein separater Radweg angelegt wird. Außerdem ist geplant, Restpflaster vom Elbkai einzubauen, das dort nach der Sanierung nicht mehr benötigt wird.

Diskutiert wird noch, ob zukünftig Absperrpoller eingebaut werden sollen. Dort weisen zwar Verkehrsschilder darauf hin, dass das Befahren des Platzes verboten ist. Diese würden von Kraftfahrern aber oft ignoriert, heißt es.

Die Baumaßnahme ist noch Bestandteil des Wiederaufbauplans Hochwasser 2013 und wird komplett mit Fördermitteln von Bund und Freistaat finanziert. Zwischen Postelwitz und Elbbrücke stehen dafür mehr als zwei Millionen Euro zur Verfügung. Von Postelwitz bis zur Anlegestelle sind die vorgesehenen Bauabschnitte bereits realisiert. Die letzten noch offenen Hochwasserbaumaßnahmen sind neben der Elbpromenade die Reparatur des Elbkais sowie der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Krippen.

