Anlegen wie die Quandts

Digitale Vermögensverwalter werben um enttäuschte Anleger. Hinter den Roboter-Beratern steckt menschliche Expertise.

Viele Deutsche waren seit Jahren nicht mehr in der Bank. Geld kommt aus dem Automaten, Überweisungen machen sie am Computer, und von Bankberatern sind sie seit der Finanzkrise enttäuscht. Da kommen die Robo-Advisors gerade recht. Hier machen Algorithmen statt Menschen Vorschläge für die Geldanlage. Dahinter stecken oft sogenannte Fintechs, also junge Firmen, die digitale Technologien für den Finanzmarkt entwickeln.

Eine davon ist „Liqid“ in Berlin. Doch der von zwei ehemaligen Bankern und drei Wirtschaftsinformatikern 2016 gegründete digitale Vermögensverwalter mit Bafin-Lizenz ist weit mehr als nur ein Robo-Advisor. Über Liqid können Privatanleger schon ab 100 000 Euro Kapitaleinsatz dieselben Anlagestrategien nutzen wie die schwerreichen Töchter von Harald Quandt, dem Halbbruder des BMW-Gründers Herbert Quandt. Denn Kooperationspartner von Liqid ist HQ Trust, das Multi Family Office der Familie Harald Quandt.

Deutsche legen schlecht an

In diesem speziellen Büro sitzt ein renommiertes Investmentteam von 20 Experten, das bislang – vollkommen unabhängig von irgendwelchen Finanzdienstleistern – für 20 Kunden arbeitete. HQ-Chefstratege Reinhard Panse will nun dieses geballte Wissen breiter anbieten. „Ihn ärgert, dass in Deutschland so gut gespart und so schlecht und falsch angelegt wird. Das will er ändern und ist dabei durchaus von einem Missionarsgeist beflügelt“, sagt Liqid-Vorstandschef Christian Schneider-Sickert. Panse ist auch CIO von Liqid.

Die Zielgruppe ist die neue Generation von Unternehmern, Führungskräften und Erben, die der klassischen Bankberatung misstraut. Nach sechs Monaten am Markt erwies sich die anfängliche Sorge, dass deutsche Anleger ihr Geld nicht einem Computer anvertrauen, als unbegründet. Liqid verwaltet derzeit ein Gesamtvolumen von fast 100 Millionen Euro mit einem durchschnittlichen Anlagebetrag von 300 000 Euro. Allerdings ist die Kundschaft eine andere als erwartet. Der typische Liqid-Investor ist männlich, zwischen 45 und 55 Jahre alt, „älter als wir gedacht haben“, so Schneider-Sickert. Zum Kundenkreis gehören Ex-Metro-Chef Eckhard Cordes, aber auch Ärzte und Anwälte. Noch gibt es kein klares Muster, wer eine rein digitale Geldanlage will und wer zusätzlich die Betreuung durch menschliche Berater wünscht. „Ein 84-jähriger Kunde hat ohne jeglichen Kontakt mit uns einen siebenstelligen Betrag investiert“, berichtet der Liqid-Chef. Er stellte fest, dass den Jüngeren das Thema zu komplex ist. „Sie verbringen zwei Stunden Zeit mit der Auswahl ihres Smartphones, doch die Geldanlage ist ein lästiges Thema“, sagt der 43-jährige Finanzexperte.

Das Fintech mit derzeit 30 Mitarbeitern residiert in der Berliner Fasanenstraße, unweit vom Kurfürstendamm. Er vereint beide Welten – die der geringen Kosten und einfachen Handhabung digitaler Geldanlagen mit dem Wissen erfahrener Anlageexperten. Kern des Angebots sind drei Anlagestrategien, die in jeweils zehn verschiedenen Risikoklassen erhältlich sind. Nach einer Risikoabschätzung können sich die Kunden zwischen zwei passiven Anlagekonzepten (Liqid Index und Liqid-Global), die auf börsengehandelten Exchange Traded Funds (ETF) basieren, und der aktiven Anlagestrategie Liqid-Select entscheiden. Bei den passiven Konzepten sind für jede Unteranlageklasse Schwankungsbreiten definiert und Anpassungs-Algorithmen entwickelt. Sobald die Schwankungsbreiten überschritten werden, wird reagiert.

Mehr als eine Maschine

Im Select-Angebot für ein Mindestinvestment ab 250 000 Euro steckt das gesamte HQ-Trust-Produktportfolio. Die Experten von HQ Trust wählen die Fondsmanager aus, identifizieren Marktchancen und -risiken und gewichten die einzelnen Anlageklassen entsprechend höher oder niedriger. Jeden Monat tagt das Investmentkomitee des Family Offices und entscheidet über die notwendige Anpassung, einmal im Halbjahr wird die Strategie neu ausgerichtet. „Wir setzen auf aktive Manager. Die Maschine kommt in der Vorbereitung menschlicher Entscheidungen sowie bei der Umsetzung und Überwachung dieser Entscheidungen zum Einsatz“, betont Schneider-Sickert. Mit Erfolg. Im unruhigen Börsenjahr 2016 lag die Wertentwicklung bei Liqid-Global nach Kosten bis zu dreieinhalb Mal über dem Marktdurchschnitt. Dafür zahlen die Anleger jährliche Verwaltungskosten, abhängig von der Höhe des Anlagevolumens, zwischen 0,15 und 0,9 Prozent. Diese günstigen Konditionen seien durch die Bündelung mit den Großabnehmern von HQ möglich.

Im vorigen Dezember stieß Liqid seinen Mandanten das Tor zu Private-Equity-Fonds auf, die sonst nur Superreichen und institutionellen Anlegern offen stehen. Die Resonanz sei „super“. Schneider-Sickert überrascht das nicht: „Für Unternehmer sind diese Anlagen emotional verständlich. Das sind keine reinen Finanzwetten, sondern die Fonds kaufen ganze Unternehmen.“

