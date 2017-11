Anlaufstellen für Schuldner bleiben 2018 erhalten Der Kreis und die Träger der Einrichtungen einigen sich auf einen Minimalkompromiss. Wie es 2019 weitergeht, soll Anfang 2018 geklärt werden.

Seit Jahren umstritten: Wie viel soll der Kreis für die Schuldnerberatung ausgeben? © Matthias Weber

Landkreis. Die Schuldnerberatung im Landkreis ist für das kommende Jahr gesichert. Der Gesundheitsausschuss des Kreises hat jetzt beschlossen, 212 000 Euro an die vier Träger der Beratungsstellen im Kreis zu überweisen. In Görlitz teilen sich der Caritasverband und der ASB in die 1,5 Stellen, die dafür vorgesehen sind. Das DRK betreibt die Beratungsstelle in Weißwasser, die Diakonie Löbau-Zittau deckt den Süden des Kreises ab. Eine Stelle wird vom Kreis mit 53 000 Euro bezuschusst. Er geht davon aus, dass mit dieser Summe sowohl die Personal- als auch die Sachkosten abgedeckt sind. Diese Beschlussvorlage, so erklärte der Görlitzer Kreisrat Michael Hannich (CDU), sei der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Kreis und den Trägern gewesen. Tatsächlich läuft seit Jahren eine Debatte darüber, welchen Aufwand der Landkreis Görlitz für die Schuldnerberatung betreiben, wie viel Geld er also ausgeben muss. Dabei ist lediglich die Beratung von Hartz-IV- und Sozialhilfeempfängern eine Pflichtaufgabe des Kreises. Nach Angaben von Sozialbeigeordneter Martina Weber (CDU) würde aber jeder vierte Klient in den Beratungsstellen nicht in diese Personengruppe fallen.

Selbst wenn das stimmen würde, könnten aber die Ausgaben des Kreises nicht um ein Viertel gekürzt werden. Denn zum einen weisen die Träger der Beratungsstellen keinen Hilfesuchenden ab, sie lassen sich auch nach Auskunft des Kreises nicht vor der Beratung einen Bescheid über Sozialleistungen des Kreises zeigen, um zu ermitteln, ob sie die Person beraten dürfen oder nicht. Der Bedarf im Kreis, so heißt es von den Organisationen, sei sowieso höher. Wie hoch, kann oder will aber niemand sagen. Zum anderen ging der Kreis seit Jahren sehr restriktiv bei der Finanzierung der Beratungsstellen vor. Mittlerweile ist in der Verwaltung die Einsicht gewachsen, dass die Träger der Schuldnerberatung für diese Dienstleistung auskömmlich finanziert werden müssen.

Doch was dazu gehört, darüber können sich beide Seiten nicht einigen. Auch ein Gespräch zwischen Kreis und den vier Organisationen unter Moderation von Michael Hannich brachte zwar die Klarheit über die Finanzierung für 2018. Aber nicht darüber hinaus. „Wir wollen nachvollziehbare Kostenberechnungen“, sagt Frau Weber an die Adresse der Organisationen gerichtet. So werden offensichtlich die Berater der vier Organisationen auf Grundlage unterschiedlicher Tarife bezahlt, fließen Assistenzleistungen oder Mieten für die Büros ganz verschieden in die Ausgabenauflistungen der Beratungsstellen ein.

Andererseits bestehen die vier Träger auf einer auskömmlichen Festbetragssumme. Sie wollen verhindern, dass der Kreis eine ähnliche, von der tatsächlichen Nachfrage abhängige Finanzierung wie bei den Frauenschutzwohnungen auch bei der Schuldnerberatung anwendet. Doch die Lage ist überhaupt nicht vergleichbar. Deswegen hilft bei der Caritas, dem ASB, dem DRK und der Diakonie beim Finanzpoker, dass die Nachfrage nach der Schuldnerberatung unverändert hoch im Landkreis Görlitz ist. Lange Wartezeiten – auf die Erstberatung wartet mancher bis zu einem Vierteljahr – erschweren die Arbeit und verschärfen mitunter auch die Probleme der Schuldner. So ist der Druck auf den Landkreis groß, eine angemessene Lösung für die Schuldnerberatung zu finden. Dazu soll es Anfang nächsten Jahres neue Gespräche geben.

