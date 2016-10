Anlagebetrug vor Gericht Mit dem Versprechen auf gute Renditen sollen zwei Männer über hundert Anleger um insgesamt 1,6 Millionen Euro betrogen haben. Seit Dienstag stehen sie in Görlitz vor Gericht. Viele der Opfer kommen aus der Region.

Vor der Wirtschafts- Strafkammer des Landgerichtes in Görlitz beginnt am Dienstag ein Verfahren wegen Anlagebetrugs. Verhandelt wird zunächst zwei Angeklagte, einen 35-jährigen Berliner und einen 40-jährigen Leipziger. Die Männer sollen von einer in London ansässigen Gesellschaft aus über ein Vertriebsnetz von 135 Vermittlern in Deutschland über 100 Anlegern vorgetäuscht haben, die Gesellschaft verfüge Konten bei namhaften Investmenthäusern und Brokern. Viele Opfer der mutmaßlichen Betrüger leben in Ostsachsen, so Gerichtssprecher Jörg Küsgen und nennt unter anderem den Raum Bautzen, Löbau und Niesky. Grundsätzlich seien die Männer aber deutschlandweit aktiv gewesen. Den Anlegern seien monatliche Renditen in Höhe zwischen 0,7 und vier Prozent zugesichert worden.

Im Vertrauen auf diese Zusagen seien von den Anlegern Einlagen zwischen 2100 Euro und 100 000 Euro gegenüber der Londoner Gesellschaft geleistet worden. Tatsächlich habe es von Anfang keinerlei Anlagestrategie gegeben; auch habe die Gesellschaft keinerlei Beziehungen zu namhaften Investmenthäusern und Brokern gehabt. Die Gesellschaft soll insgesamt über 1,6 Millionen Euro von den Anliegern erhalten haben. Es seien keinerlei Renditen erwirtschaftet worden; die an die Gesellschaft in London geflossenen Gelder seien nicht mehr vorhanden. Damit sei den Anlegern insgesamt ein Schaden in Höhe von 1,6 Millionen. Euro entstanden. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage vorgesehen. (szo)

