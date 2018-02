Anlage bald kein Sorgenkind mehr Die Kläranlage soll endlich modernisiert werden. Jetzt steht fest, was das voraussichtlich kosten soll.

„Eine hohe Belastung für wenig Einwohner“ – Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Lampterswalde. Die Kläranlage in Weißig am Raschütz wird in diesem Jahr 22 Jahre alt. Aber von Anfang an gab es Probleme mit ihr. Seit der Inbetriebnahme 1996 wurden die Ablaufwerte noch nie eingehalten, bemängelt das Landratsamt Meißen. Zu viel Phosphor und Stickstoff aus der Landwirtschaft werden in die Elligast abgegeben. Meißen will Taten sehen. Und die gibt es nun auch.

Die Gemeinde Lampertswalde will in den nächsten drei Jahren insgesamt 126 000 Euro für die Modernisierung ausgeben. In diesem Jahr sollen 30 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Nächstes Jahr noch einmal so viel. 2020 folgt dann der Rest.

Ein Dresdner Ingenieurbüro hat für 8 000 Euro ein Sanierungskonzept erarbeitet, das die große Mehrheit des Gemeinderats mitträgt. Bei einer Abstimmung im Herbst hatten sich nur drei Mitglieder enthalten. Die Kosten für die Modernisierung sind bereits in der Gebührenkalkulation eingearbeitet. Bezahlen müssen es also die 350 Menschen, die ihr Abwasser in Weißig am Raschütz entsorgen. „Eine hohe Belastung für wenig Einwohner“, so Bürgermeister Hoffmann. Ausgelegt ist die Anlage, die der regionale Abwasserverband nicht haben will, auf 550 Einwohner.

