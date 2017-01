Ankunft im Alltag Dynamo trainiert jetzt wieder in Dresden, so gut das angesichts der Bedingungen geht – und sucht schon nach Alternativen.

Die Zeit im Trainingslager ist vorbei. Dafür braucht Uwe Neuhaus keinen Blick auf die Uhr. Was bleibt sind Erinnerungen an grünen Rasen, Sonne und Training ohne Mütze und Handschuhe, wie Manuel Konrad, Giuliano Modica und Nils Teixeira (von links) beweisen. © Lutz Hentschel

Wie schön etwas ist, wird einem meist erst richtig bewusst, wenn es nicht mehr da ist: so ein Januar-Trainingslager in Spanien zum Beispiel. Die Kollegen beim Frühstück sehen – dafür mit Blick aufs Mittelmeer und die aufgehende Sonne. Zweimal täglich auf dem Platz stehen – das aber in kurzer Hose und T-Shirt auf grünem Rasen. Und abends dann den Mitspieler im Nachbarbett haben – notfalls sogar das.

Stattdessen herrscht nun wieder Alltag bei den Zweitligaprofis von Dynamo Dresden. Der ist, zumindest am späten Montagmittag, zwar auch ein sonniger, doch vor allem eins: eiskalt. Temperaturunterschiede von fast 20 Grad Celsius muss der Körper erst einmal verkraften. Noch schwerer ist das vermutlich für die Seele.

„Das wird nicht einfach“, sagt Nils Teixeira und will die Umstellung insbesondere auf die Spielstärke der Mannschaft verstanden wissen. Kombinieren auf harten, mitunter holprigen Spielfeldern sei schon eine Herausforderung. Niklas Kreuzer hatte dies bereits in der vergangenen Woche geahnt, als er mit der Heimat telefonierte. „Was wettertechnisch abgeht – für einen Fußballer ist das nicht gerade schön“, sagt er und schaut deshalb gern auf die neun Tage in Marbella zurück: „Nicht nur die Trainingsbedingungen waren hervorragend, sondern auch der Rest mit Hotel und allem Drum und Dran.“

Ähnlich sieht es Akaki Gogia. Auch sein Rückblick aufs Trainingslager ist ein versonnen-zufriedener. „Auf den Plätzen in Marbella zu trainieren war natürlich schöner. Doch wir haben die Zeit ordentlich genutzt. Auch die Testspiele waren wichtig, um wieder in den Rhythmus reinzukommen“, sagt Gogia, mit sieben Treffern bislang Dynamos bester Torschütze. Und er fügt halb im Scherz, halb ernst hinzu: „Ich wäre am liebsten dageblieben.“

Die Zeiten aber sind vorbei. Denn Cheftrainer Uwe Neuhaus hält die Bedingungen in Dresden zum einen für einigermaßen akzeptabel und zum anderen nichts von Aktionismus. Eine Verlängerung des Spanien-Aufenthalts ist nie ernsthaftes Thema gewesen. Auch ein zweites Wintercamp im Süden, wie es sein Vorvorvorvorgänger Peter Pacult sowohl im Januar 2006 als auch 2013 wenige Tage vorm Rückrundenstart angesetzt hatte, kommt nicht infrage.

Lieber kämpft Neuhaus mit den Härten des Alltags und betont, einen Plan zu haben. Der besagt, dass Montag und Dienstag im Stadion trainiert wird, am Mittwoch ein freier Tag ansteht und am Donnerstag die unmittelbare Vorbereitung aufs Auswärtsspiel am Sonntag in Nürnberg beginnt. Entsprechend größer werden mit jedem Tag Vorfreude und Anspannung. Da könne man im Training auch mal improvisieren, findet Neuhaus.

Was nicht bedeutet, dass sich Dynamo nicht dennoch nach Alternativen umsieht. Die Kunstrasenplätze in Dresden und der unmittelbaren Umgebung hat Sportchef Ralf Minge dabei im Blick. Denkbar ist zudem, dass die Mannschaft bereits am Donnerstag die Stadt verlässt und sich andernorts aufs Nürnberg-Spiel einstimmt – wenn ein Platz gefunden wird, der Neuhaus’ Kriterien erfüllt: grün, geräumt, geheizt.

Was in den Wochen danach passiert, ist indes offen. Weitere Einheiten im Stadion-inneren sind dann nicht mehr ohne Weiteres möglich. Ab Mittwoch soll der Rasenaustausch beginnen, sofern die Temperaturen mitspielen. Minusgrade stören dabei lediglich beim Transport des neuen Grüns nach Dresden. Auch dafür gibt es bei Bedarf spezielle Lieferwagen, nur kosten die natürlich extra.

Gogia sieht die Sache unterm Strich pragmatisch und nimmt es, wie es kommt: „Wir sind Profis und müssen damit umgehen. Es gibt Schlimmeres. Der liebe Gott kann sich nicht um alles kümmern.“

zur Startseite