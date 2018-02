Ankündigung hat schwere Folgen

Ein 20-Jähriger sorgte am Montagmittag an der Boxberger Straße für einen Polizeieinsatz. Offenbar brachte ihn Unzufriedenheit dazu, dass sich Bekannte Sorgen machten. Gleichzeitig drohte er gegenüber Einsatzkräften, wenn diese ihm helfen würden. Polizeibeamte konnten den jungen Mann in Gewahrsam nehmen. (mu)

zur Startseite