Ankommen ist alles Silke und Torsten Sändig gehen auf Rallye-Reise nach Banjul – 7 000 Kilometer Abenteuer.

Mit ihrem ausrangierten Transporter Nissan Vanette gehen Silke und Torsten Sändig auf eine 7000 Kilometer lange Fahrt nach Gambia. Dort wird der Wagen für soziale Projekte versteigert. © Sven Ellger

Romantik pur auf Hochglanzseiten. Die Farben sind bis heute nicht verblichen. Fischer am Meer, blauer Himmel, weißer Sand. Silke und Torsten Sändig haben den Artikel aus einem Magazin mehr als 20 Jahre lang aufgehoben – als Erinnerung an eine aufregende Reise. Die wurde mit schönen Bildern in der Zeitschrift empfohlen. Ausgerechnet nach Gambia, zu jener Zeit. „Damals hatte sich gerade der spätere Präsident Jammeh an die Macht geputscht und die Lage in Gambia war sehr instabil“, erzählt Torsten.

Heute gäbe es sicher eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, und sollte es sie auch vor zwei Jahrzehnten gegeben haben, Sändigs hätten sie nicht bemerkt. „Wir hatten überhaupt keine Ahnung und haben sorglos unsere Reise gebucht: drei Wochen Gambia, Hotel, Halbpension. Die Laubegaster waren ein junges Paar, hatten noch keine Kinder, freuten sich darauf, Afrika kennenzulernen, und kamen voller spannender Eindrücke zurück.

Jetzt kramen sie den Zeitungsausschnitt wieder hervor und erinnern sich gern. Auf einer Kommode neben dem Esstisch in ihrer Dachgeschosswohnung türmen sich Utensilien. Eine Mini-Musikanlage, ein sauberes Eimerchen mit der Aufschrift „Bautzner Senf“, ein grauer Stoffbeutel, dessen Inhalt Torsten Sändig gleich vorstellen wird. Das Paar bereitet sich auf eine neue Reise vor – wieder nach Gambia. Dieses Mal jedoch nicht blauäugig, sondern ausgestattet mit der eigenen Erinnerung an damals, der langjährigen Erfahrung ihrer Begleiter und in weiser Voraussicht, was das Vorhaben ihnen abverlangen wird. Silke und Torsten Sändig gehen auf Rallye-Reise von Dresden nach Banjul.

Seit Jahren kennen sie die Benefiz-Challenge und deren Macher aus ihrem Viertel. „Wir haben auch immer mal wieder darüber nachgedacht, mitzufahren. Aber es passte halt nie“, sagt Torsten. Als der Bauunternehmer für Fliesen, Mosaike und Naturstein aber einen neuen Transporter für seine Firma anschaffte, stand die Frage: Was wird aus unserem guten alten Nissan Vanette, der dem Unternehmen so lange treu gedient hat? Für 1000 Euro wollte ihn ein Käufer abnehmen. Aber Torsten Sändig ging das zu hoppla hopp. Er stellte den Transporter erst mal in die Garage. Kommt Zeit, kommt Rat.

Der kam schließlich von Falk Altmann, einem der Organisatoren der Rallye Dresden-Dakar-Banjul. Torsten Sändig traf ihn dort, wo sich alle Laubegaster treffen: beim Kneipenabend im Gerücht. „Ich habe ihm von meinem neuen Firmenwagen erzählt, und er wollte gleich wissen, was ich mit dem alten vorhabe.“ Was liegt näher, als mit ihm für einen guten Zweck auf Tour zu gehen? Falk Altmann musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, Sändig sagte spontan zu, und auch seine Frau ließ sich von der Idee schnell begeistert. Dies war die Geburtsstunde des Rallyeteams „Mosaikstein“, eins von insgesamt 50 Startern.

Die Tour braucht nicht wenig Geld: Ein Auto im Wert von mindestens 1 000 Euro, das in Afrika für soziale Projekte versteigert wird, bringen Sändigs mit. Noch einmal 1 000 Euro investierten sie, um den

18 Jahre alten Transporter für die 20 Tage dauernde Fahrt zu präparieren. Dazu kommen die Startgebühren in Höhe von 775 Euro pro Person, Treibstoff für rund 7 000 Kilometer Distanz, Mautgebühren, Versicherungen, Kosten für Fähre, Unterkunft, Verpflegung und Rückflug. Die Veranstalter kalkulieren mit rund 2 500 Euro pro Person im Zweier-Team. Das alles will bezahlt sein. Auch Sändigs griffen dafür nicht einfach in die Portokasse. Das Geld zu besorgen, war für sie das erste Kapitel ihres künftigen Reisetagebuches.

Vielleicht kommt darin auch der Inhalt des grauen Säckchens auf Sändigs Kommode vor. Torsten holt daraus einen aufgerollten Schlauch mit Duschkopf und Verbindungsstecker für den Zigarettenanzünder im Auto hervor. „Das ist eine mobile Dusche“, erklärt er. Schließlich wollen er und Silke unterwegs hauptsächlich im Transporter campieren. Rallyefahren ist was für echte Enthusiasten – nach dem Motto: Ankommen ist alles.

Start der 23. Rallye Dresden-Dakar-Banjul: Freitag, 14 Uhr, Altmarkt / www.rallye-dresden-dakar-banjul

zur Startseite