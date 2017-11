Anklagen im Stundentakt Wegen Handgreiflichkeiten und Beleidigungen mussten vier Zuwanderer vorm Bautzener Amtsgericht erscheinen. Doch verurteilt wurde niemand.

Der Angeklagte aus Jordanien soll in Bautzen einen Mann als „Nazi“ und „deutsches Arschloch“ beschimpft haben. Der Prozess platzte jedoch, weil der vermeintlich Beleidigte verhindert war. © Jens Kaczmarek

Vor dem Amtsgericht in Bautzen mussten sich Mittwochvormittag in aufeinanderfolgenden Verhandlungen insgesamt vier Zuwanderer wegen verschiedener Verfehlungen verantworten – allen voran Beleidigungen und Körperverletzungen. Eine Verurteilung gab es jedoch nicht. Stattdessen werden zwei Angeklagte die Justiz weiterhin beschäftigen. Ein weiteres Verfahren endete hingegen mit Freispruch.

Weil er einem Mann aus Bautzen im März zweimal den Stinkefinger gezeigt haben soll, hatte am Vormittag ein 36-jähriger Syrer auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Dem Vernehmen nach hatte der Syrer zuvor der Frau des Bautzeners Avancen gemacht, sie unter anderem zum Café eingeladen. Im Prozess verstrickten sich der Bautzener und seine Frau allerdings in verschiedene Widersprüche – Richter Dr. Dirk Hertle hatte am Ende zumindest wenig Anlass, den Beschuldigungen Glauben zu schenken. Zudem hätte der Syrer gar kein Motiv gehabt, begründete der Strafrichter den folgenden Freispruch.

Beleidigung und Hausfriedensbruch

Um den Vorwurf der Beleidigung drehte sich am Mittwoch ein weiteres Verfahren, nachdem ein 30 Jahre alter Jordanier im Juni an einer Bautzener Tankstelle einen Mann als „deutsches Arschloch“ und „Nazi“ beschimpft haben soll. Zudem sei er im August im Arnsdorfer Krankenhaus mit Hausfriedensbruch in Erscheinung getreten. Der Prozess wurde allerdings vertagt, nachdem der vermeintlich Beleidigte wegen eines Infekts nicht erscheinen konnte.

Angeklagt war zudem ein 22-jähriger Iraker, der zu Jahresbeginn im Spreehotel einen Zwölfjährigen und einen weiteren Mitbewohner geschlagen hatte. Der erschien allerdings nicht zum Prozess, der erst nötig geworden war, nachdem der Iraker gegen einen Strafbefehl vorgegangen war. Weil er nicht erschien, ist der Einspruch nun aber hinfällig – stattdessen muss der Mann die im Strafbefehl festgelegten 70 Tagessätze zu zehn Euro zahlen.

Ebenfalls auf Mitbewohner eingeschlagen haben soll ein 25-Jähriger aus dem Sudan im Heim an der Flinzstraße in Bautzen. Dabei soll er unter anderem auch zu einer Schaufel gegriffen haben. Weil inzwischen noch mehr Vorwürfe gegen den Mann vorliegen, ist sein Prozess auf einen späteren Termin verschoben worden, wo weitere Anklagen mitverhandelt werden.

