Anklage zu Unfall in Olbersdorf liegt vor Angeklagt ist ein jetzt 43-jähriger Mann aus Olbersdorf wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Amtsgericht Zittau © Matthias Weber

Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat jetzt das Verfahren im Fall des schweren Verkehrsunfalls am 18. Februar 2016 auf der Julius-Ringehan-Straße in Olbersdorf ans Zittauer Amtsgericht übergeben. Das bestätigt Dr. Holger Maaß, Richter am Amtsgericht. Bei dem Unfall vor einem Jahr in Olbersdorf hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf den Fußweg gefahren. Dabei wurde ein dort laufendes 17-jähriges Mädchen schwer verletzt. Als Grund für den Unfall wird ein Reifenplatzer vermutet.

Laut Holger Maaß läuft nach dem Eingang der Anklageschrift am Amtsgericht nun die sogenannte Einlassungsfrist. In dieser Zeit hat der Angeschuldigte die Möglichkeit, zur Anklage Stellung zu nehmen. „Nach Ablauf diese Frist und unter Berücksichtigung etwaiger Einwendungen wird über die Eröffnung des Hauptverfahrens und gegebenenfalls einen Hauptverhandlungstermin entschieden“, so Maaß. Das passiere jedoch erst im Frühjahr. Angeklagt ist ein jetzt 43-jähriger Mann aus Olbersdorf wegen fahrlässiger Körperverletzung. (SZ/se)

