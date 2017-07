Anklage wegen versuchten Totschlags Ein Nieskyer hatte im Januar einem 47-Jährigen schwere Kopfverletzungen zugefügt. Jetzt droht ihm lange Haft.

Die Verhandlung beginnt am 9. August in Görlitz. (Symbolbild) © dpa/dpaweb

Niesky. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat gegen einen Nieskyer Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. Das teilte ein Sprecher am Freitag mit. Die Anklage vor dem Görlitzer Landgericht sei das Ergebnis der Ermittlungen gegen den 52-Jährigen Tatverdächtigen, die damit abgeschlossen sind.

Ihm wird vorgeworfen, während eines Trinkgelages am 24. Januar einen 47-jährigen Mann in dessen Wohnung in Niesky mit diversen Flaschen, weiteren Gegenständen aus Glas und Keramik sowie einem Hammer angegriffen und heftig gegen Kopf und Gesicht geschlagen zu haben. Das Tatopfer, das zudem gewürgt worden sein soll, trug mehrere Schädeldachbrüche mit Einblutungen unter die harte Hirnhaut davon. Es haben nach Angabe der Staatsanwaltschaft auch zahlreiche weitere Verletzungen, unter anderem im Bereich der Kopfschwarte, vorgelegen. Der Angegriffene musste zehn Tage stationär behandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft kommt am Ende ihrer Ermittlungen zu dem Schluss, dass nach dem Tatgeschehen und auch nach Äußerungen des damals stark alkoholisierten Angeklagten angenommen werden müsse, dass er den 47-Jährigen töten wollte – beziehungsweise den Eintritt tödlicher Verletzungen zumindest billigend in Kauf nahm.

Der Angeklagte befindet sich seit über sechs Monaten in Untersuchungshaft. Nach einer Haftprüfung durch das Oberlandesgericht Dresden bleibt die Untersuchungshaft weiterhin bestehen. Totschlag sei mit Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren bedroht. Der Versuch kann milder bestraft werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Beginn der Hauptverhandlung am Landgericht Görlitz ist auf den 9. August gelegt worden.

