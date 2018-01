Anklage: Versuchter Mord in vier Fällen Der Prozess gegen den mutmaßlichen Moschee-Bomber hat am Mittwoch vor dem Landgericht Dresden begonnen.

Dresden. Nino K. scheint kein Problem mit großen Auftritten zu haben. Als zwei Wachtmeister den an den Händen gefesselten Mann in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Dresden bringen und er sich einer Wand blitzender Fotoapparate und Fernsehkameras gegenüber sieht, berührt ihn das nicht. Er bleibt kurz an der Tür stehen, sucht offenbar nach Bekannten im Zuschauerraum. Dann nimmt er auf der Anklagebank platz – dreht aber den Fotografen den Rücken zu. Keine Mütze, kein Aktendeckel verdecken das Gesicht des Mannes. Nino K. soll in Dresden zwei Sprengstoffanschläge verübt und weitere geplant haben.

Nino K. ist 31-jähriger ein Lüftungsanlagenmonteur aus Dresden und nicht vorbestraft. Sein erster großer Auftritt steht im direkten Zusammenhang mit diesem Prozess. Im Sommer 2015 hat K. auf der Pegida-Bühne am Dresdner Altmarkt einen viel beklatschen Brief verlesen, den er angeblich an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben hat. Darin kritisiert er die Flüchtlingspolitik und schimpft auf Muslime. „Unser Nino“ wurde der Mann von Pegida-Chef Lutz Bachmann gefeiert.

Danach soll sich Nino K. jedoch radikalisiert haben. Das sagt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Er trägt die Anklage vor. Neun Seiten ist sie lang. Doch schon der erste Satz beginnt mit einem Knall: „Als bekennender Anhänger der Pegida-Bewegung“ soll der Angeklagte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie die politische Linke und vor allem Ausländer zunehmend abgelehnt haben. Er habe sich im Pegida-Umfeld radikalisiert und, weil er keine gewaltbereiten Gesinnungsgenossen fand, schließlich als Einzeltäter agiert haben. Sein Ziel sei „mittelfristig auch die Vertreibung der Muslime aus Deutschland“ gewesen, sagt Schulz.

Ab August 2016 habe sich K. Material für seine Spreng- und Brandvorrichtungen besorgt. Am Abend des 26. September habe er dann Anschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum verübt.

Vor der Tür der Fatih Camii Moschee in der Braunsdorfer Straße in Dresden-Cotta soll er drei selbstgebaute Rohrbomben in einem Eimer mit brennbaren Stoffen und Flüssigkeiten abgestellt und mittels Zeitschaltuhr gezündet haben. Das Gotteshaus befindet sich gerade 450 Meter von K.s damaliger Wohnung entfernt.

Beim dritten Versuch, den Mechanismus zum Zünden zu bringen, ging der Sprengsatz hoch – um 21.48 Uhr. Er detonierte unmittelbar vor der Wohnungstür, hinter der der Imam mit seiner Frau und den beiden damals sechs und zehn Jahre alten Söhnen lebte. Die Explosion erschüttert das Gotteshaus und die Nachbarschaft, ein Feuerball stieg auf. Die Wohnungstür brannte und wurde durch die Druckwelle eingedrückt. Dass nichts Schlimmeres passierte und niemand verletzt wurde, habe auch daran gelegen, dass nur eine der drei Rohrbomben explodierte, sagt Schulz. Der Angeklagte habe schwere Verletzungen und auch den Tod der Bewohner und Passanten zumindest gebilligt.

K. war da längst mit seinem Motorroller zum Kongresszentrum an der Elbe unterwegs. Um 22.05 Uhr habe er auf der Terrasse eine zweite Bombe gezündet. Der Feuerball sei weithin sichtbar gewesen. K. habe gehofft, Schaulustige würden nun „Wir sind das Volk“ rufen, heißt es in der Anklage. Doch nichts passierte. Im Kongresszentrum wurde nur Tage später der damalige Bundespräsident zu den Feierlichkeiten des Tages der Deutschen Einheit erwartet.

In den nächsten Tagen habe K. aus Panik, entdeckt zu werden, zwei weitere Sprengsätze in die Elbe oder die Weißeritz geworfen. Er muss sein Vorhaben, Sprengstoffanschläge zu verüben jedoch wieder aufgenommen haben. Als die Polizei am 8. Dezember 2016 seine Wohnung durchsucht, finden die Beamten einen weiteren einsatzbereiten Sprengsatz – der sei nun mit zwei Zeitschaltuhren ausgestattet gewesen.

K. wurde auf einer Baustelle im hessischen Usingen verhaftet, wo er auf Montage war. Seit dem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft K. unter anderem versuchten Mord in vier Fällen und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vor. Er habe aus Ärger über die Flüchtlingspolitik und aus Hass auf Ausländer, insbesondere solche muslimischem Glaubens, gehandelt. Auch Linke seien im Visier des Angeklagten gewesen.

Auf seine Spur hatten die Ermittler DNA-Spuren geführt, die an den Tatorten gefunden worden waren. Außerdem war er auf Bildern einer Kamera zu sehen.

K. machte zunächst keine Angaben. Seine Verteidigerin Ines Kilian kündigte eine Einlassung für den nächsten Sitzungstag am Montag an. „An dem Vorwurf, in Tötungsabsicht gehandelt zu haben, sei nichts dran. Diese Frage wird wohl im Zentrum der Beweisaufnahme stehen. Vorerst sind 12 Sitzungstage bis 5. April geplant.

