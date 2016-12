Anklage nach Fesselaktion Vier Männer hatten im Mai einen offenbar geistig verwirrten Iraker mit Gewalt aus einem Arnsdorfer Supermarkt gedrängt und mithilfe von Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Dafür müssen sie sich nun vor Gericht verantworten.

© René Plaul

Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt: Am 21. Mai hatten vier Arnsdorfer im dortigen Netto-Markt einen offensichtlich geistig verwirrten Iraker mit Gewalt aus dem Supermarkt gedrängt und ihn anschließend zu Boden gedrückt und bis zum Eintreffen der durch das Verkaufspersonal gerufenen Polizei mithilfe von Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Der Iraker, so hatten die vier Deutschen – zu denen auch der ehemalige CDU-Bürgermeisterkandidat gehörte – anschließend erklärt, habe eine Kassierin mit einer Weinflasche bedroht. Doch schon damals war unklar, ob diese Bedrohung tatsächlich bestanden hatte. Videomitschnitte der Szene belegten das jedenfalls nicht – zu diesem Schluss kam nun auch die Staatsanwaltschaft Görlitz.

Sie hatte die Ermittlungen aufgenommen, die jetzt abgeschlossen sind. Nun werde gegen die vier Deutschen im Alter von 29 bis 56 Jahren Anklage vorm Amtsgericht Kamenz erhoben, so Till Neumann von der Staatsanwaltschaft. Den Angeschuldigten werde Freiheitsberaubung vorgeworfen. Die Betroffenen hingegen sehen ihr Eingreifen als Zivilcourage, wie sie immer wieder klarstellten.

Gleichzeitig mit der Anklage wurde das Verfahren gegen den Iraker eingestellt. Eine Bedrohung der Kassierin bestand nicht, stellte die Staatsanwaltschaft fest. (SZ)

