Anklage im Mordprozess Am Dienstag begann in Görlitz ein Prozess gegen ein Pärchen aus Niesky. Es soll das Opfer erst bewusstlos geschlagen und dann erstickt haben. Festgenommen wurden das Paar in Weigsdorf-Köblitz.

Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage geplant. © dpa

Görlitz. Mit der Verlesung der Anklage hat am Dienstag in Görlitz der Mordprozess gegen ein Pärchen aus Weinhübel begonnen. Den Angeklagten, der 24-jährigen Anne-Kathrin Hartmann und dem 34-jährigen Stephan Kuhring, wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 5. Februar den 24-jährigen Philipp W. aus Niesky aus Habgier in eine Wohnung im Landkreis Görlitz gelockt und es dort erst mit einem Schlag auf den Hinterkopf betäubt zu haben. Dann soll der junge Mann mit drei Plastiktüten erstickt worden sein.

Mit diesem Verbrechen wollten die Angeklagten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft an Geld des Opfers herankommen, um sich ins Ausland abzusetzen. Zudem hätten sie noch den Sohn der Angeklagten, der beim sorgeberechtigten Vater lebt, entführen wollen. Durch die Festnahme des Paares im vergangenen Februar sei dies jedoch vereitelt worden.

Die Angeklagten äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Insgesamt sind neun weitere Verhandlungstage angesetzt.

Die Besucherplätze im Görlitzer Landgericht reichten nicht aus. Zahlreich waren Angehörige und Bekannte des Opfers erschienen, um den Prozessauftakt zu verfolgen.

Der erste Verhandlungstag endete bereits nach einer Stunde. Beim nächsten Termin am 15. August werden Gutachter erwartet.

Der Verteidiger Kuhrings kündigte dafür auch eine kurze Erklärung seines Mandanten an, während Hartmann weiterhin Aussagen verweigern will. Insgesamt sind zehn Verhandlungstage und 21 Zeugen für diesen Mordprozess vorgesehen, den die Erste Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Theo Dahm führt. (szo)

zur Startseite