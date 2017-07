Anklage im Fall der Mandau-Leiche erhoben Zwei Männer stehen bald wegen Körperverletzung mit Todesfolge vorm Görlitzer Landgericht. Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen.

Das Landgericht Görlitz hat bald mit der sogenannten Mandau-Leiche zu tun. © dpa

Im Fall der sogenannten Mandau-Leiche wurde Anklage gegen zwei Zittauer erhoben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz mitteilte, sind die Ermittlungen zu dem 21 Jahre alten Fall abgeschlossen, nun müssen sich die Tatverdächtigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge vorm Landgericht Görlitz verantworten.

Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen. Als am 27. Oktober 1996 eine männliche Leiche in Zittau am Ufer der Mandau lag, begann für die Ermittler einer der Fälle, die trotz aufwendiger Tätersuche ergebnislos abgelegt werden.

Der Tote war ein 46-jähriger Mann mit massiven Verletzungen am Schädel und am Oberkörper. Zwar wurde die Identität schnell festgestellt und eine Zuordnung zum Trinker-Milieu hergestellt, alle Befragungen im Umfeld aber verliefen ohne Ergebnis. 1998 wurden die Ermittlungen eingestellt. „Alle paar Jahre aber gehen wir die ungelösten Kapitalverbrechen immer wieder mal durch“, berichtete Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu im Frühjahr bei der Jahrespressekonferenz der Staatsanwaltschaft. Und dass manches Verbrechen dadurch zumindest noch später aufgeklärt wird, sollte sich auch bei der Mandau-Leiche von 1996 bestätigen. Jetzt stand fest: Es handelte sich um eine Körperverletzung mit Todesfolge. Solche Straftaten verjähren nach 20 Jahren. Da die Kriminalpolizei Anfang Oktober vergangenen Jahres die Ermittlungen dank neuer Fakten wieder aufnehmen konnte, wurde diese Verjährung unterbrochen.

Die Täter standen also ganz knapp davor, straffrei auszugehen. Wie kam es dazu? „Eine Zeugin sagte bei einer erneuten Vernehmung anders als zuvor aus“, informiert Sebastian Matthieu. Damals hatte sie bewusst falsch informiert, aber die Straftat so einer Falschaussage ist mittlerweile tatsächlich verjährt.

Was aber jetzt herauskam, war, dass sich die Tat in der Wohnung genau dieser Zeugin zugetragen hatte. Jetzt konnten endlich alle damals in dieser Wohnung anwesenden sieben Personen ermittelt und sogar eine Tatrekonstruktion in den mittlerweile leer stehenden Räumen vorgenommen werden. „Alles passte plötzlich mit den Befunden der Rechtsmedizin zusammen“, bestätigt der Oberstaatsanwalt.

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge müssen sich jetzt zwei Zittauer verantworten, die damals 36 und 31 Jahre alt waren. Körperverletzung mit Todesfolge ist mit Freiheitsstrafe von drei bis 15 Jahren bedroht. (szo/jay/rs)

