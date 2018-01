Anklage gegen Liberecer Bezirkshauptmann erhoben Die Staatsanwaltschaft wirft Martin Puta Machtmissbrauch und Annahme von Schmiergeld vor. Dafür drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Die Kirche St. Maria Magdalena in Liberec soll wieder aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang muss sich auch Hejtman Martin Puta (Bild) vor Gericht verantworten.

In diesem Zusammenhang muss sich auch Hejtman Martin Puta vor Gericht verantworten.

Liberec. Das Gericht in Liberec (Reichenberg) bereitet sich derzeit auf einen großen Prozess vor. 13 Personen und vier Firmen sind des Missbrauchs bei zwei europäischen Projekten angeklagt. Zu ihnen gehört der Liberecer Bezirkshauptmann und ehemalige Bürgermeister von Hradek n. N. (Grottau), Martin Puta. Staatsanwalt Radim Kadlcek wartete mit seiner umfangreichen Anklage, bis klar war, dass Puta sein Mandat als Abgeordneter des tschechischen Parlaments aufgibt und keine Immunität als Abgeordneter mehr genießt. „Ich habe nur noch auf die offizielle Information des tschechischen Parlaments gewartet“, so Kadlcek.

Martin Puta wurde schon im November 2014 beschuldigt, Bestechungsgeld im Wert von 100 000 Kronen in Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Kirche St. Maria Magdalena in Liberec angenommen zu haben. Das Gesamtprojekt im Rahmen von 65 Millionen Kronen (2,6 Millionen Euro) soll mit Fördermitteln der Europäischen Union umgesetzt werden. Bislang wurde aber noch kein Geld ausgezahlt.

Wann der Prozess in Liberec beginnt, steht noch nicht fest. Martin Puta hat sich aber bereits zu Wort gemeldet. „Ich habe nichts Illegales getan. Ich bin froh, dass der Prozess nach mehr als drei Jahren endlich beginnt und ich mich vor dem Gericht verteidigen kann“, schreibt er in einer Erklärung an die SZ. Dafür habe er auch im Herbst vorigen Jahres sein Abgeordnetenmandat aufgegeben. „Die Polizei beschuldigt mich, die Renovierung der Liberecer Kirche aktiv befördert zu haben. Dabei gehört es zur Arbeit des Hejtmans, sich um EU-Fördermittel für regionale Projekte zu kümmern.“ Er hätte mehr Kritik verdient, wenn er das nicht getan hätte, so Puta. Er selbst beteuert seine Unschuld: „Niemand hat mir Bestechungsgelder angeboten. Ich hätte das auch nicht angenommen.“ Bei einer Verurteilung drohen ihm fünf bis zehn Jahre Gefängnis.

Der Wiederaufbau der Kirche gilt von Beginn an als riskant. Die Fördergelder sollten darum erst nach Fertigstellung und gründlicher Kontrolle ausgezahlt werden. Martin Puta ist von Dezember 2012 bis November 2014 Vorsitzender des Regionalrats des Regionalen Operationsprogramms Nordost (ROP Severovýchod) gewesen. Der Rat entscheidet über die Vergabe von EU-Geldern, weshalb Puta nun Bestechung und Amtsmissbrauch vorgeworfen wird. Darum ist Martin Puta kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe als Vorsitzender zurückgetreten. Auch den Vorsitz in der politischen Bewegung Starostové a nezávislí (Bürgermeister und Unabhängige) hat er abgegeben. Außerdem hat er gegen die Anklage Beschwerde eingereicht. Sein einziger Fehler sei gewesen, sich mit manchen Leuten an anderen Orten als im Amt getroffen zu haben, „zum Beispiel an einer Tankstelle“, so Puta. Doch die Termine hätten seine Assistentinnen vereinbart, schreibt er auf seiner Webseite im Internet. Geschehen sei dies vor allem aus Zeitgründen.

Ein zweiter Fall, der ebenfalls zur Anklage kommt, betrifft die Gründung einer Ruhezone in Liberec für 30 Millionen Kronen (rund 1,2 Millionen Euro). Auch in diesem Projekt, bei dem Puta schon nicht mehr im Regionalrat war, wurde bislang kein EU-Geld ausgezahlt. Hinter beiden Vorhaben steht die gemeinnützige Gesellschaft Geothermale Energie für die Bürger. Die Kirche der Heiligen Maria Magdalena sollte mit europäischen Fördermitteln zu einem Zentrum für die Nutzung von geothermaler Energie umgebaut werden.

