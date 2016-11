Anklage gegen Antiquitäten-Diebe Die Staatsanwaltschaft hat für den Diebstahl aus der Inneren Weberstraße in Zittau im Dezember 2015 drei Beschuldigte gefunden.

Auf der Inneren Weberstraße ist der Diebstahl passiert. © Rafael Sampedro

Der Diebstahl von Antiquitäten im Wert von rund 25000 Euro aus der Inneren Weberstraße im Dezember 2015 steht offenbar kurz vor Aufklärung: Die Staatsanwaltschaft hat drei Beschuldigte im Alter von 21, 37 und 41 Jahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall oder Hehlerei angeklagt. Laut Richter Holger Maaß, Sprecher des Amtsgerichts Zittau, steht ein Verhandlungstermin aber noch nicht fest. „Die Einlassungsfrist läuft noch“, teilte er auf SZ-Anfrage mit.

Der oder die Täter waren um das Wochenende vom 12. und 13. Dezember in ein Haus in der Inneren Weberstraße, in dem Antiquitäten gelagert waren, eingedrungen. Sie ließen unter anderem Meißner Porzellan, antikes Spielzeug, Figuren aus dem Erzgebirge, einen großen Reisekoffer mit Besteck, Bücher, Bilder und einen jüdischen Leuchter mitgehen. Darüber hinaus durchtrennten die Einbrecher eine Wasserleitung und rissen einen Boiler ab, sodass ein Raum überschwemmt wurde. (SZ/tm)

