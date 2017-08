Anklage gegen 70-jährige Döbelnerin An den Folgen des Feuers war eine 85 Jahre alte Frau gestorben. Die Angeklagte sitzt wegen Brandstiftung weiter in Haft und schweigt.

Ein Aushang vom Vermieter Poro Leipzig an der rußgeschwärzten Tür nach dem Brand im Oktober vergangenen Jahres: Für mehrere Wochen war das Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 unbewohnbar. © Archiv/Jens Hoyer

Nach Abschluss umfangreicher Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen eine 70-jährige Frau aus Döbeln Anklage beim Landgericht Chemnitz unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und Brandstiftung mit Todesfolge erhoben. Der Frau wird vorgeworfen, im Wohnhaus Albert-Schweitzer-Straße 23 im Zeitraum zwischen dem 8. März 2016 und dem 14. März 2017 in insgesamt vier Fällen vorsätzlich Brände gelegt zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Beim letzten Brand wurde eine 85-jährige Frau durch Rauchgas schwer verletzt. Sie verstarb später an den Folgen. Die mutmaßliche Brandstifterin wohnte selbst in dem Haus und musste mehrfach von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden, war sogar wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Seit Mai ist sie in Untersuchungshaft. Ihr wird außerdem zur Last gelegt, in fünf Fällen gegenüber der Polizei bewusst wahrheitswidrig Straftaten zur Anzeige gebracht zu haben, so die Staatsanwaltschaft.

Immer wieder soll die heute 70-jährige Frau im Keller des Hauses und im Nachbarhaus Nummer 24 Feuer gelegt haben. Meist wurden abgestellte Möbel und Lattenverschläge angezündet. Wegen der verqualmten Treppenhäuser konnten die Bewohner oft ihre Wohnungen nicht verlassen. Sie wurden von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt. Beim ersten Feuer im März 2016 mussten zwölf Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung kurzzeitig ins Krankenhaus.

Beim letzten Brand im März dieses Jahres fand die Feuerwehr eine 85 Jahre alte Bewohnerin bewusstlos im Treppenhaus. Sie hatte offenbar versucht, ihre Wohnung im Erdgeschoss zu verlassen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und starb später an den Folgen der Rauchgasvergiftung. Für die Angeklagte könnte das im Falle einer Verurteilung bedeuten, den Rest des Lebens im Gefängnis zu verbringen. Brandstiftung mit Todesfolge ist mit lebenslanger Haft bedroht.

Über die Motive kann die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen – die Angeklagte schweigt zu den Tatvorwürfen. Lange war darüber spekuliert worden, wer die Feuer legt, vor allem weil ohne Schlüssel das Haus niemand betreten kann. Die später verhaftete Bewohnerin gab im Oktober 2016 gegenüber der Polizei an, von einem Mann mit südländischem Aussehen niedergeschlagen worden zu sein, der ihr auf der Kellertreppe entgegenkam – just in dem Moment, als sie dort das Feuer entdeckte. Die Fahndung nach dem beschriebenen Mann hatte keinen Erfolg. Die Polizei suchte damals sogar per Videonachricht im Internet nach Zeugen. Das Haus blieb nach dem Brand für Wochen unbewohnbar. Der Sachschaden betrug allein in diesem Falle 75 000 Euro.

