Anja Noatsch ist neue Chefin im „Sonnenstrahl“ Seit Jahresbeginn leitet die 36-Jährige die Diakonie-Kita in Krauschwitz. Zuvor war sie in der Familienberatung tätig.

Anja Noatsch leitet die Diakonie-Kita „Sonnenstrahl“ in Krauschwitz. © Joachim Rehle

Krauschwitz. Ungewöhnlich still ist es. Kunststück: Der „Bienenschwarm“, die „Spatzen“, die „Eulen“ und die kleinen „Sonnenkäfer“ halten Mittagsruhe. Zu anderen Zeiten geht es in der Evangelischen Kita „Sonnenstrahl“ in Trägerschaft der Diakonie Görlitz-Hoyerswerda fröhlich und quirlig zu. Mittendrin im Getümmel ist dann die neue Leiterin der Krauschwitzer Einrichtung: Anja Noatsch trat ihren Posten zum Jahresbeginn an. Die gelernte Kinderpflegerin und Diplom-Sozialpädagogin hat Karin Merla abgelöst, die aus persönlichen Gründen aufgehört hat.

Anja Noatsch hatte bei ihrer vorherigen Stelle bereits mit jungen Menschen zu tun. Sie war im Team der Nieskyer Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Diakonie Görlitz-Hoyerswerda beschäftigt, half bei Schulproblemen, sprach mit Kindern und Eltern aus Trennungsfamilien, mit Kindern, die unter Schlafstörungen litten... Nun leitet sie ein Haus, das mit 57 Kindern, darunter zwölf im Krippenalter, so gut wie ausgelastet ist, hat eine Mannschaft aus sechs Erziehern und einer Hauswirtschaftskraft unter sich.

„Viel Neues strömt gerade auf mich ein“, sagt die 36-Jährige, die in Sagar zu Hause ist. „Das ist eine Herausforderung, die Spaß macht, eine vielfältige Arbeit.“ War sie in Niesky eher beratend tätig, hat die Kita-Chefin jetzt viel zu organisieren und muss Kontakt zu den verschiedensten Ämtern halten. Dazu kommen die Feste und Veranstaltungen der evangelischen Kita im Jahreslauf, wie beispielsweise der Martinstag.

Kita-Leiterin – das bedeutet nicht nur Verwaltungs- und Bürotätigkeit, sondern auch die direkte Gruppenarbeit mit den Kindern. Die haben sie längst ins Herz geschlossen. In den ersten Tagen hat sie sich den Kleinen in einer großen Runde vorgestellt, den Eltern zuvor per Brief. „Mit den Eltern wünsche ich mir eine gute und offene Zusammenarbeit, ich möchte sie dazu motivieren, dass wir gemeinsam Dinge voranbringen“, sagt Anja Noatsch. Auch mit ihrem Kita-Team will sie gemeinsam über mögliche Veränderungen nachdenken. Ja, neue Gesichter bringen in der Regel frischen Wind mit hinein. Sie denkt da ans Qualitätsmanagement oder an die Schulvorbereitung.

Mit Kindern hat Anja Noatsch, selbst dreifache Mutter, schon immer gern gearbeitet, wie sie erzählt. „Kinder sind offen, sie haben Fantasie und sie sagen, was sie denken.“

Laut und bunt dürfte es jedenfalls in den kommenden Tagen im „Sonnenstrahl“ werden: An diesem Freitag ziehen die Kinder lustig verkleidet beim Zampern von Haus zu Haus, und am Dienstag wird in der Kita Fasching gefeiert. Am Rosenmontag geht‘s in der Einrichtung natürlich auch närrisch zu – mit hohem Besuch vom Bad Muskauer Karnevalsverein.

