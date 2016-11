Anheimelnd und kuschelig wie eh und je Der 44. Großenhainer Weihnachtsmarkt war zur Eröffnung rappelvoll.

Oberbürgermeister Sven Mißbach (l.) am Sonntagnachmittag beim traditionellen Stollenanschnitt auf der Hauptmarktbühne.

Die Alternative für all jene, denen Glühwein noch nicht süß genug ist: An der Riepert´schen Stollenhütte gibt es Eierpunsch mit einem großen Klecks Schlagsahne drauf. „Das lieben keineswegs nur Frauen“, sagt Peggy Riepert. Die Zutaten – Eierlikör, Wein und pasteurisiertes Ei – werden jeden Tag frisch gemixt, und das honiggelbe heiße Gebräu erfreut sich, je näher die Weihnachtsfeiertage rücken, umso größerer Beliebtheit.

Eine Neuerung hat die SZ beim Rundgang über den Weihnachtsmarkt doch entdeckt: die Flammkuchen-Bäckerei von Frank Rehm. „Der schmeckt auch zum Glühwein wunderbar“, schwört der Riesaer. Vier verschiedene Sorten sind im Angebot. Alles frisch zubereitet auf knusprigem, hauchdünnem Teig, der in Minutenschnelle fertiggebacken ist. Auf einem Weihnachtsmarkt hat Frank Rehm seinen Flammkuchen noch nie angeboten, aber auf Weinfesten geht die elsässische Spezialität weg wie nichts.

In stürmischen Zeiten hält man gern an Bewährtem fest: an Udos Feuerzangenbowle, an Brodaufs Quarkbällchen, an Ibischs Schokofrüchten oder an Fausts Riesenstollen. Der Großenhainer Weihnachtsmarkt ist ein alter Bekannter – wie Schmiedemeister Erwin Littmann, der vorm Rathaus seit Jahren seine Hufeisen hämmert. Natürlich steht auf dem Hauptmarkt wieder der schönste Weihnachtsbaum Sachsens, und die Veränderungen an der Dekoration sind eher kosmetischer Natur. Dass die Hütten jetzt eine einheitliche Beschriftung haben, dürfte nach dem zweiten Glühwein zwar niemandem mehr auffallen, aber es hebt das Gesamtbild. Rund 150 Veranstaltungen gehören zum Begleitprogramm – nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Museum, in der Bücherei oder in der Marktgasse. Ein Riesenaufwand – nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern auch für die Händlervereinigung und die beteiligten Großenhainer Vereine. Das Kulturprogramm wird in diesem Jahr von den Händlern der Stadt gesponsert, damit die Kosten für die Kommune überschaubar bleiben. Wenn am 19. Dezember der MDR den Weihnachtsmarkt auf Familienfreundlichkeit testet, muss den Großenhainern nicht bange sein. Zum einen können sie ja selbst Noten vergeben, zum anderen ist das Unterhaltungsangebot für die Kinder wirklich vorbildlich. Von der Rodelbahn über Kinderbackstube und Schnitzerhütte, die Wichtelstube, die Kinderprogramme auf der Bühne, bis hin zur Weihnachtsausstellung mit Puppenspiel im Museum bleibt wirklich kein Wunsch offen.

