Anhänger schleuderte über Autobahn Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 sorgte am Montag für stundenlangen Stau.

Dieser Unfall auf der A4 sorgte am Montag für einen langen Stau. © Roland Halkasch

Wilsdruff. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der A 4 zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff. Ein polnischer Lkw mit Anhänger, der mit Pkws beladenen war, fuhr in Richtung Dresden. Der Fahrer eines tschechischen Kleintransporters Mercedes-Benz Sprinter bemerkte den vor ihm fahrenden MAN-Autotransporter nicht und prallte gegen den Anhänger. Dieser wurde daraufhin auf den Laster geschoben. Anschließend riss sich der Anhänger los und schleuderte über die Autobahn. Dabei wurden die beiden geladenen Pkws (Citroen C5 und Hyundai i10) ebenfalls über die Fahrbahn geschleudert. Ein nachfolgender Audi konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den quer auf der Fahrbahn stehenden Citroen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Dafür entstand ein erheblicher Sachschaden. Obwohl der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde, bildete sich ein langer Stau. (szo)

