Anhänger kippt um und verliert Auto

Anhänger überschlägt sich Bischofswerda. Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagabend auf der Straße von Neustadt nach Bischofswerda gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 21 Uhr ein Opel Zafira mit Anhänger und einem aufgeladenen Auto ins Schleudern gekommen. Der Fahrer konnte das Schlingern nicht ausgleichen, der Hänger kippte um und riss den Opel auf die Gegenfahrbahn. Das transportierte Fahrzeug rutschte vom Hänger. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Angriffe auf Parteibüros Bautzen. Dienstag gegen Mittag wurde die Polizei darüber informiert, dass in Bautzen Unbekannte an der Hausfassade eines Parteibüros der SPD an der Straße Vor dem Schülertor Graffitis geschmiert hatten. Mit schwarzer Farbe brachten die Täter ein etwa 14 mal 14 Zentimeter großes unbekanntes Zeichen an der Fassade an. Bereits einen Tag zuvor hatten Unbekannten die Glasscheibe des Büros der Partei die Linke an der Schlüterstraße in Bautzen beschädigt. Der oder die Täter warfen einen Betonstein mehrfach gegen die Fensterscheibe des Gebäudes an der Schülerstraße. An der aus Sicherheitsglas bestehenden Scheibe entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Das operative Abwehrzentrum (OAZ) hat die Ermittlungen aufgenommen.

E-Bikes gestohlen Kamenz. Am Dienstagabend haben Unbekannte in Kamenz E-Bikes an der Andreas-Günther-Straße gestohlen. Die beiden elektrischen Fahrräder wurden aus dem Vorraum eines Vereinsgebäudes entwendet. Die Bikes sind von der Marke „Specialized“. Den Zeitwert der beiden Fahrräder schätzte der Eigentümer auf insgesamt etwa 7000 Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss gebaut Radeberg. In der Nacht zu Mittwoch kam es in Radeberg zu einem Unfall. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 1.20 Uhr die Pulsnitzer Straße und kam offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Dieser kippte um und beschädigte einen Grundstückszaun. Beamten der Polizei stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Sollte es sich um den ersten Alkoholverstoß des Mannes handeln, erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Zentralregister.

Bahnhofsgebäude beschmiert Bautzen. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Fassade des Busbahnhofgebäudes am August-Bebel-Platz in Bautzen beschmiert. Die Täter brachten die politisch motivierten Schriftzüge wie z. B. „Nazizone“ mit schwarzer Sprühfarbe auf mehreren Quadratmetern auf. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

70 Kästen Leergut entwendet Königsbrück. Am Montagmorgen haben Diebe in Königsbrück auf der Gräfenhainer Straße Leergut gestohlen. Die Täter entwendeten rund 70 Kästen Leergut, im Wert von ungefähr 315 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Golf und Opel stoßen zusammen Bautzen. In Bautzen ereignete sich am Montag an der Kreuzung Löbauer Straße/Paul-Neck-Straße ein Unfall zwischen zwei Autos. Der 32-jährige Fahrer eines VW Golf wollte gegen 15.55 Uhr von der B156 nach links auf die Löbauer Straße abbiegen. Eine 30-jährige Fahrerin eines Opel Vectras war im Gegenverkehr auf der Paul-Neck-Straße geradeaus in Richtung B 156 unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die Opelfahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt hinter den Beteiligten fuhren oder sich vor Ort befanden und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03591 3670 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mit 2,48 Promille auf dem Fahrrad unterwegs Kamenz. Am Dienstagabend bemerkte die Polizei auf der Nordstraße in Kamenz einen Schlängellinien fahrenden 36-jährigen Radfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt

Auto macht sich selbstständig Bautzen. Weil eine 41-Jährige auf dem Scharfenweg in Bautzen ihren VW Golf ungenügend gegen Wegrollen gesichert hatte, machte sich dieser am Dienstagnachmittag selbstständig und stieß gegen einen Renault. Da die 52-jährige Renault-Fahrerin nach der Unfallaufnahme nicht wegfahren konnte, ohne das der Golf weitergerollt wäre, und die Halterin nicht erreicht werden konnte, kam ein Abschleppwagen zum Einsatz. Noch bevor dieser eintraf, kam die VW-Fahrerin zum Ort des Geschehens und befreite den Renault. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.