Anhänger auf A 17 umgekippt Ein 27-Jähriger verlor auf der A 17 die Kontrolle über seinen VW Passat mit Anhänger und geriet ins Schlingern.

Ein 27-jähriger Fahrer war mit seinem VW mit Anhänger auf der A 17 unterwegs und geriet ins Schleudern. © Marko Förster

Der Fahrer eines VW Passat verunglückt am Donnerstagabend auf der A 17. Gegen 20.10 Uhr verlor der 27-Jährige die Kontrolle über seinen VW Passat, der mit einem Anhänger auf der A 17 von Pirna in Richtung Prag unterwegs war. Zwischen Bahretal und Bad Gottleuba geriet der Fahrer ins Schlingern und drehte sich um 180 Grad. Dabei kippte der Anhänger mit rumänischem Kennzeichen, der mit einem Jaguar beladen war, auf die Seite. Der junge Mann kam mit dem Schrecken davon und wurde vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehren von Nentmannsdorf und Borna-Gersdorf waren mit knapp 20 Kameraden im Einsatz. Die Einsatzkräfte beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten, leuchteten die Unfallstelle aus und halfen bei der Bergung der Unglücksfahrzeuge. Schwierigkeiten bereitete die Anhängerkupplung, die sich zunächst nicht von dem VW Passat trennen ließ. Die beiden Fahrspuren der Autobahn Richtung Grenze waren in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr wurde über die Standspur umgeleitet. Es kam zum Stau. Bis gegen 22.40 Uhr gab es auf der Autobahn Richtung Grenze Behinderungen. Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Sachschaden beträgt fast 10 000 Euro. (mf)

