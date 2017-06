Angst vorm Möbelriesen wird kleiner Porta will in Heidenau bauen. Das verunsichert manche. Doch die Hürden für die Ansiedlung sind hoch.

Das von Porta gekaufte Gelände an der S 172 ist groß, weitläufig und wird videoüberwacht. Mieter sind vor allem Betriebe der Baubranche. © Marko Förster

Noch ein Möbelhaus? Ja, noch ein Möbelhaus! Von Empörung bis Freude über ein weiteres Angebot reichten die ersten Reaktionen auf die Nachricht, dass der Einrichtungsriese Porta in Heidenau ein Grundstück gekauft hat und sich hier ansiedeln will. Käufer und Verkäufer schweigen, doch es wird diskutiert.

Auch bei den Mietern auf dem Gelände an der S 172 zwischen Lidl und Müglitz gegenüber der Tankstelle. Es sind vor allem im Bau tätige Betriebe; Gerüstbau, Betonteile, Rohrleitungsbau. Das Gelände ist groß und weitläufig. Deshalb steht am Zaun auch, dass Schutt abladen verboten ist und das Areal videoüberwacht wird.

Es stehen viele Autos an diesem Morgen hier, aber es ist kaum jemand zu sehen. Mit der Zeitung reden will sowieso keiner. Und wenn, dann ohne Namen. So schimpft es sich leichter, dass man das alles eben erst aus der Zeitung erfahren habe. Nun sei die Unsicherheit groß. Der Wechsel des Vermieters wäre an sich kein Problem, wenn der nicht andere Pläne hätte.

Die Rede ist von 35 000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das ist doppelt so viel wie der Real hat. In Heidenau würde sich die Gesamtverkaufsfläche von 40 000 auf 75 000 Quadratmeter fast verdoppeln. Auch deshalb sehen der Landkreis und der Handelsverband wenig Chancen, dass der Riese nach Heidenau kommt.

Heidenau ist planungsrechtlich nämlich nur ein sogenanntes Grundzentrum. Als solches hat Heidenau zwar einen funktionierenden und leistungsfähigen Siedlungs- und Versorgungskern, aber keine große Bedeutung über die Stadt hinaus. Das ist die Theorie und hört die Stadt nicht so gern. Bei Ansiedlungen in dieser Größenordnung spielt die Einordnung als Grundzentrum aber schon eine Rolle. Auf die beziehen sich auch Landkreis und Handelsverband bei ihrer Ablehnung der Porta-Pläne. Hinzu kommt, dass Heidenau – gerade was Möbel angeht – schon mehr als ein Grundzentrum ist.

So ist denn auch der erste große Aufschrei vorbei. Die kleinen Händler sehen es gelassener als womöglich die großen. Das Traditionshaus Bastian in Heidenau zum Beispiel. Hier geht man davon aus, dass diejenigen, die zu Porta gehen würden, nicht ihre Kunden wären, man also keine verliert im Falle, dass es zu der Ansiedlung kommt.

Derzeit lässt Porta ein Gutachten erstellen. Sollte daraus ein Bauantrag werden, wird im Rahmen der planungsrechtlichen Beurteilung auch die Größe der Verkaufsfläche abgewogen. Offen ist, was Porta mit dem Grundstück macht, wenn es nicht bauen darf.

Der Betrieb auf der Fläche geht erst einmal weiter. Mindestens eine Firma jedoch schaut sich schon mal um. Der Fuhrbetrieb Klöber hat sich im April bei der CDU in Dohna angehört, wie die Pläne für das neue große Oberelbe-Gewerbegebiet zwischen Pirna, Heidenau und Dohna aussehen.

