Angst vorm Gegenverkehr Manche Radler fühlen sich in Bad Schandau nicht erwünscht, weil sie auf viele Hindernisse und Verbotsschilder stoßen.

Susann Lattermann aus Arnstadt war auf ihrer Tour in Bad Schandau froh, dass ihr nicht so oft Radfahrer mit Anhänger entgegen gekommen sind, denn an vielen Stellen wird es nicht nur bei Gegenverkehr eng. © Egbert Kamprath

Für den Erholungsort und die anderen Städte und Orte entlang der Elbe ist Fahrrad-Tourismus ein Selbstläufer. Schließlich liegen sie am beliebtesten Fernradweg Deutschlands, dem Elberadweg. Die Beliebtheit liegt an der reizvollen Landschaft und den naturbelassenen Ufern. Kritisiert wird aber immer wieder die Qualität der Fahrbahn. In Bad Schandau ist die auf weiten Teilen der Elbpromenade gerade erst erneuert worden. „Aber es ist wirklich eng“, sagt Susann Lattermann. Die Urlauberin aus Arnstadt war froh, dass ihr nicht so oft jemand entgegenkam. An einigen Stellen sei Gegenverkehr durchaus gefährlich, sagt sie, besonders wenn es dunkel ist, man schlecht ausweichen kann oder jemand mit Radanhänger unterwegs ist.

Auf diese Situation hat Postelwitz’ Ortsvorsteher, Sepp Friebel, schon länger hingewiesen. Der passionierte Radfahrer ist oft mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs. Dass nicht überall Radautobahnen geschaffen werden können, ist ihm klar. Warum aber bei den Neubauten wie jetzt an der Elbpromenade nicht breiter als 1,50 Meter gebaut wird, kann er nicht verstehen. Nicht nur eng, sondern sogar gefährlich sei es an einer Stelle vor der Toskana-Therme gewesen, da dort noch große Steine für ein zusätzliches Nadelöhr sorgten. Der Findling wurde zwar farblich markiert, hätte aber trotzdem leicht zum sprichwörtlichen Stein des Anstoßes werden können.

Hier hat die Stadtverwaltung inzwischen reagiert. „Der große Stein ist jetzt weg“, sagt Sepp Friebel. Der Ortsvorsteher bekam auch eine Erklärung, warum der neu gebaute Weg nicht verbreitert wurde, wenn er so gut frequentiert ist. Dafür fehlt der Stadt schlichtweg das Geld. Die Baumaßnahmen an der Elbpromenade werden vollständig mit Fördermitteln für Reparaturen nach dem Hochwasser 2013 bezahlt. Das Geld gibt es aber nur für den Bau im Bestand, nicht für eine Verbreiterung.

Auf Hindernisse treffen Radfahrer auch auf der linkselbischen Seite von Bad Schandau. Zwischen Bahnhof und Krippen ist auf dem Fuß- und Radweg seit Langem eine Warnbake aufgestellt, weil Sturzgefahr besteht. „Die Unebenheit wird dort demnächst durch den Bauhof beseitigt“, erklärt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Auch der Lückenschluss nach Königstein ist immer noch Baustelle und gesperrt. Hier hat die Stadt aber wenig Möglichkeiten, den Bauablauf zu beschleunigen, weil dafür das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig ist. Das geht immer noch davon aus, dass der Lückenschluss bis zum 29. Juli 2017 vollendet ist.

Während sich Sepp Friebel ansonsten gut aufgehoben fühlt als Radfahrer in der Stadt, kommen Ulrike Thieme da einige Zweifel, ob Radfahrer in Bad Schandau überhaupt erwünscht sind. Vor einem Technikgeschäft las sie ein Schild „Fahrräder anstellen verboten“ und an einem anderen Schaufenster den Hinweis „Hier wird ihr Fahrrad kostenpflichtig entsorgt“. Würde das etwas freundlicher formuliert, würden vielleicht auch mehr Radfahrer in die betreffenden Läden gehen. „Den ganz sicher berechtigten Wunsch, dass Radfahrer ihre Räder nicht an die Fassade anlehnen, kann man doch auch etwas freundlicher formulieren, vielleicht mit einer Bitte“, schrieb sie an die Stadtverwaltung und an die SZ. „Ideal wäre natürlich, gleich ein Hinweis auf Fahrradständer in der Nähe zu geben, statt Verbotsschilder anzubringen“, erklärt sie.

