Angst vor weißen Elefanten Im Februar beginnen die Winterspiele. Das Konzept für die künftige Nutzung der Sportstätten steht noch aus.

In Südkoreas Hauptstadt Seoul fliegen schon Skispringer an Fassaden. Doch die richtige Olympiastimmung will noch nicht aufkommen, wie am Kartenverkauf zu sehen ist. © dpa

Ein halbes Jahr vor Beginn der Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang fordert das Internationale Olympische Komitee (IOC) Auskunft, wie die Sportstätten nach den Wettbewerben genutzt werden sollen. Die Vorsitzende des IOC-Koordinierungsausschusses für Pyeongchang, Gunilla Lindberg, rief das Organisationskomitee am Donnerstag auf, konkrete Pläne für „die definitive Nutzung für einige der Sportstätten“ vorzulegen. Insgesamt zog Lindberg aber ein gutes Fazit der Vorbereitung nach ihrem neunten und letzten Inspektionsbesuch. Das Organisationskomitee sei „auf gutem Wege“, erfolgreiche Olympische und Paralympische Winterspiele abzuliefern.

Wohnungen im Athletendorf

Im Februar hatte OK-Chef Lee Hee Beom noch betont, dass es keine „weißen Elefanten“ geben werde. So werden auch die Großbauten genannt, die nach der Nutzung für ein Großereignis verfallen. Bei vergangenen Olympischen Spielen war das ein großes Problem. In Südkorea wurden für die kommenden Winterspiele sechs von zwölf Sportstätten im Nordosten des Landes neu gebaut, sechs bestehende Anlagen erneuert. Sämtliche permanente Anlagen seien fertig oder stünden kurz vor der Fertigstellung, sagte Lindberg zum Abschluss ihres dreitägigen Besuchs. Für die beiden Athletendörfer stehe beispielsweise das Vermächtnis fest, sagte Lindberg. Die Appartements seien bereits verkauft und würden nach den Spielen als normale Wohnungen genutzt.

Auch besuchte der Ausschuss den Bahnhof für den neuen Hochgeschwindigkeitszug, der die Hauptstadt Seoul mit Pyeongchang und der Küstenstadt Gangneung verbinden soll, wo die Eiswettbewerbe stattfinden. Die Strecke soll rechtzeitig zu den Spielen fertiggestellt werden.

„Wir hören zu und reagieren auf alle Interessengruppen, auch nehmen wir den Rat von der Sitzung in dieser Woche mit“, sagte Lee. Ein Ziel sei es, Pyeongchang zu einem neuen Wintersportzentrum in Asien zu machen.

Auf die zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel ging das OK nicht ein. IOC-Präsident Thomas Bach hatte vor wenigen Tagen der US-Nachrichtenagentur AP in Peking gesagt, dass es derzeit keinen Grund zur Besorgnis gebe. Das IOC beobachte die Situation natürlich sehr genau. Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm heizt sich seit Monaten auf. Nordkorea hatte am Dienstag erneut eine Mittelstreckenrakete getestet. Sie flog dabei über Japan hinweg. (dpa)

Schleppender Kartenverkauf

Der Kartenverkauf liegt in Südkorea jedoch auf einem historischen Tief. Olympia-Muffel oder Angst vor der Bedrohung aus Nordkorea: Fünf Monate vor dem Start ist die Olympia-Begeisterung in Südkorea erstaunlich gering. Gerade mal 4,8 Prozent der Tickets wurden bislang im Gastgeberland verkauft, dabei sollen dort 70 Prozent der Karten abgesetzt werden.

„Koreaner sind als Last-Minute-Käufer bekannt. Wir erwarten für die zweite Verkaufsphase eine deutliche Steigerung“, sagte ein Sprecher der Spiele dem Branchendienst insidethegames und versuchte die bisherige Ernüchterung zu überspielen.

Für die Spiele stehen insgesamt 1,18 Millionen Tickets zur Verfügung. 90 Prozent davon, also 1,07 Millionen, sollen im Vorfeld der Wettkämpfe verkauft werden. In Südkorea gingen jedoch bisher nur 52 000 Karten über die Ladentheke.

Auch das IOC setzt auf die zweite Verkaufsphase ab dem 5. September. Der schleppende Verkauf ist der bislang niedrigste zu dem Zeitpunkt in der Geschichte der Winterspiele. (sid)

