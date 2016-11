Angst vor Viathea-Aus Die ehemalige Vereinsvorsitzende Susanne Schneider packt die Sorge, wenn sie an die Zukunft des Straßentheaters in Görlitz denkt.

Immer engagiert und stets auf der Suche nach neuen Finanzierungsquellen für das Straßentheaterfestival: Susanne Schneider, die jahrelang den Viathea-Förderverein leitete, kümmerte sich auch jährlich um die Versteigerung von besonderen alten Dingen. Der Auktionserlös kam Viathea zugute. © nikolaischmidt.de

Es ist gerade mal eine Woche her, dass Susanne Schneider den Vorsitz des Viathea-Fördervereins an Anja Nerlich übergab. Aber deswegen hat die 70-Jährige mit dem Viathea nicht abgeschlossen. Zwar ist sie nicht mehr im Vorstand des Vereins, doch das internationale Straßenfestival in Görlitz ist für sie weiter eine Herzenssache. Sie sagt: „Viathea bleibt selbstverständlich ein wichtiger Teil von mir.“ Und bereitet ihr nach wie vor Sorgen. Sie macht sich Gedanken um die Zukunft des Festivals. Vor allem die Finanzierung ist nach wie vor ein Problem. Dazu stieß sie jetzt im sozialen Netzwerk Facebook eine Diskussion an.

Dass es finanzielle Schwierigkeiten gab, berichtete die SZ schon zu Jahresbeginn. Damals wurde diskutiert, den Festivalauftakt im Stadtpark am Donnerstag oder das große Abschlussspektakel am Sonnabend zu streichen. Im Vorjahr hatte das Festival ein Minus von 50 000 Euro gemacht und lag mit 200 000 Euro Kosten weit über dem Budget. So musste in diesem Jahr der große Abschluss gestrichen werden, um mit 168 000 Euro auszukommen. Die Rechnung ging auf: Die Einnahmen deckten die Ausgaben, sagt Caspar Sawade, kaufmännischer Geschäftsführer des Gerhart-Hauptmann-Theaters. Das ist ein Erfolg, nachdem 2015 ein neues Sicherheitskonzept und der aufwendige Abschlussauftritt das Budget gesprengt hatten. Susanne Schneider, die über die finanziellen Herausforderungen Bescheid wusste, organisierte mit dem Verein Aktionen, um das nötige Geld für das Festival zu sammeln. „Neben dem Sicherheitskonzept wird die Technik seit Jahren aufwendiger. Außerdem erhöhen sich die Künstlergagen. Ein leitender Theatermitarbeiter sagte mir, dass 130 000 Euro als Zielbudget längst nicht mehr genügen. Ich schätze, es braucht jedes Jahr noch weitere 50 000 Euro oder sogar mehr.“

Mit ihrem Ruhestand ist Susanne Schneider nun in der Lage, Dinge auszusprechen, die sie zuvor nicht so deutlich artikulieren konnte. So war es ihr auch möglich, die Probleme öffentlich im Internet zu schreiben, um die Görlitzer darauf aufmerksam zu machen. „Ich denke nicht, dass den Görlitzern das richtig bewusst ist“, sagt sie. Warum sie öffentlich zu einem dringenden Umdenken aufrief, erklärt sie so: „Ich habe gerade einen wichtigen Lebensabschnitt abgeschlossen. Das regt zum Nachdenken an.“ Schließlich führte sie den Verein seit der Gründung 2008 und legte für das Viathea viel Engagement an den Tag. In diesem Jahr hat sie für den Vereinsvorsitz zwar nicht mehr kandidiert, doch die Zukunft des Festivals beschäftigt sie trotzdem. „Ich bin noch einmal in mich gegangen und habe da diese Sorge darüber gespürt, wie es weitergeht.“

Das internationale Straßenfestival findet seit 1995 statt. Zuletzt gab es 149 Auftritte. Aber lediglich 31 davon stammten von internationalen Künstlern. „Es werden immer weniger internationale Auftritte. Dafür gibt es viel Kritik“, sagt Susanne Schneider, die natürlich auch die Görlitzer Künstler schätzt. Doch für sie ist klar, dass gerade die Internationalität gewährleistet bleiben muss. Denn das locke sowohl Görlitzer als auch Touristen. Susanne Schneider sagt: „Das Viathea ist ein großer Höhepunkt für die Stadt. Da muss die internationale Vielfalt erhalten bleiben.“

Um den Standard des Viathea nicht senken zu müssen, wird mehr finanzielle Unterstützung benötigt. Dafür sei die Zeit reif, wie Schneider im Internet betont. Sie spricht vor allem die Stadt an. Aber auch auf die Wichtigkeit der Sponsoren und kleinen Spenden geht sie ein. „Jede kleine Unterstützung hilft.“ Das hat der Verein durch die Versteigerung, den Wunschbrunnen sowie der SZ-Leseraktion gezeigt. Solche Spenden sind wichtig für das Festival, davon ist Susanne Schneider überzeugt.

Der Viathea-Förderkreis wollte sich auf SZ-Anfrage zu diesem Thema nicht äußern. Auch das Gerhart-Hauptmann-Theater hält sich bedeckt. Tina Hentschel, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, sagt lediglich: „Das Festival ist 2017 mit einem stabilen Finanzrahmen ausgestattet und wird im Umfang wie 2016 stattfinden.“ Eine mögliche Krise sei nicht zu sehen. Ihr Chef, Theaterintendant Klaus Arauner, hatte jedoch schon vor dem diesjährigen Via-thea eine verlässliche und dauerhafte Finanzierung des Festivals angemahnt. Aus seiner Sicht bedürfe es dafür auch neuer Finanzierungsquellen.

