Angst vor Obst-Schädling geht um In Dresden sorgt der Birnenprachtkäfer bereits für Probleme. Er könnte bald auch den Landkreis erreichen.

Birnenprachtkäfer – er bohrt Löcher und Gänge in Baumstämme. © dpa

Er bohrt Löcher und Gänge in Baumstämme, legt seine Eier ab. Wenn die Larven schlüpfen, zerfressen sie den Baum von innen und schädigen ihn nachhaltig. Die Rede ist vom sogenannten Birnenprachtkäfer. Derzeit sorgt das Insekt mit dem schönen Namen für Ärger vor allem in der Dresdner Neustadt. Dort mussten zuhauf Bäume, insbesondere Weißdorn, entfernt werden. In der Stadt Meißen seien Schäden durch den Birnenprachtkäfer, also das Absterben von Birnen, Weiß- oder Rotdorn sowie von Ebereschen und Mehlbeere, der zuständigen Mitarbeiterin in der Verwaltung bisher nicht bekannt. Das teilt eine Sprecherin auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung mit.

Grund zur Entwarnung also? Nicht ganz: „Durch die allgemeine Klimaerwärmung, die um Meißen keinen Bogen macht, ist jedoch von einer latenten Gefahr auszugehen“, heißt es aus dem Amt. Im Landkreis Meißen insgesamt hat der Käfer in der Vergangenheit schon zugeschlagen. Eine richtige Plage ist er aber noch nicht. Dem zuständigen Pflanzenschutzamt seien bisher nur Einzelfälle bekannt, in denen der Käfer Schäden verursacht hat, heißt es aus dem Landratsamt. (SZ/mhe)

