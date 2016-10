Angst vor einer Pilgerstätte für Nazis Der Streit um den geplanten Abriss von Hitlers Geburtshaus in Braunau geht weiter.

Ein Gedenkstein vor dem Hitler-Geburtshaus in Braunau erinnert an die Millionen Opfer der Nazi-Herrschaft. Ob das Gebäude abgerissen wird, ist noch nicht entschieden. © reuters

Das Ziel ist klar: Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn darf keine Pilgerstätte für Neonazis werden. Der Weg dorthin ist aber selbst nach der Vorlage des Abschlussberichts einer Experten-Kommission steiniger als nötig. Unter Berufung auf die 13 Historiker, Juristen, Verwaltungsfachleute und Politiker der Kommission hatte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Abriss des Gebäudes und einen Neubau an gleicher Stelle angekündigt. Diese Lesart alarmierte die Experten. Ein Abriss würde „einer Verleugnung der NS-Geschichte in Österreich gleichkommen“, meldete sich für die Kommission der Historiker Oliver Rathkolb zu Wort. Also, was nun?

Im Abschlussbericht heißt es: Die Kommission ist dagegen, eine leere Fläche anstelle eines Gebäudes zu erzeugen. Die Variante „Abriss pur“ war damit vom Tisch – und zwar einstimmig, wie Rathkolb am Dienstag weiter erklärte. Eine andere Variante kam für die Experten ebenfalls nicht infrage: die museale Nutzung. Die Neonazis würden ein Museum – selbst wenn es zutiefst aufklärerische Absichten verfolge – wohl eher als Attraktion empfinden. „Die Symbolik und Aura seines Geburtsortes dient der Identifikation mit der nationalsozialistischen Ideologie und der Person Hitlers“, warnen die Fachleute.

Als Königsweg wird eine „tiefgreifende architektonische Umgestaltung“ empfohlen, die dem Gebäude den Wiedererkennungswert und damit die Symbolkraft entziehe. „Darin kann man zum Beispiel ein Finanzamt oder eine karitative Einrichtung unterbringen“, sagte Rathkolb.

Was ein Schlussstein unter den jahrelangen Debatten sein sollte, wurde wegen des vom Minister strapazierten Schlüsselworts „Abriss“ zu einem Aufreger. Am Dienstag ließ Sobotka alle Möglichkeiten der Umgestaltung offen: „Wie man das jetzt macht, ob mit einer Vorsetzung, einer neuen Schale oder einem kompletten Abriss, das wird man sehen“, sagte er im ORF-Radio.

Der Streit um die Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes in der 16 000-Einwohner-Gemeinde an der österreichisch-deutschen Grenze dauert schon seit 2011. Damals weigerte sich die Besitzerin, das im Kern mehrere Hundert Jahre alte Haus zu sanieren. Der Staat als Mieter überwies seitdem insgesamt rund 300 000 Euro als Miete für ein leer stehendes Gebäude. Für Bürgermeister Johannes Waidbacher galt in der Nutzungsdiskussion immer der Grundsatz: „Wir wollen einen historisch korrekten Umgang mit dem Hitler-Haus.“ Jetzt haben die Architekten das Wort. (dpa)

