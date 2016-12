Angst vor der Zukunft In Döbeln Nord soll ein Discounter angesiedelt werden. Im Supermarkt Förster weiß man noch nicht, wie es weitergeht.

Kathrin Dittrich hatte den Supermarkt Förster von ihrem Vater übernommen. Er ist die einzige Versorgungseinrichtung in Döbeln Nord. Die Kunden bekommen hier nicht nur alle Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch Dienstleistungen. © André Braun

Vor einigen Jahren hatte Kathrin Dittrich den Supermarkt Förster von ihrem Vater übernommen. Jetzt schaut sie mit Sorgen in die Zukunft. Der Döbelner Großvermieter TAG Wohnen hatte in der vergangenen Woche angekündigt, einen Einkaufsmarkt in Döbeln Nord bauen zu wollen (DA berichtete). Kathrin Förster, Arbeitgeberin von zehn Mitarbeitern, weiß noch nicht, wie das für sie ausgeht. „Wir machen uns Sorgen. Wer freut sich schon über Konkurrenz“, sagte sie. Relativ kurzfristig sei sie über die Pläne der TAG informiert worden. „Als das Einzelhandelskonzept für Döbeln vorgestellt wurde, hieß es noch, bei uns passiert nichts. Ich dachte, die Stadt nimmt mehr Rücksicht auf die alteingesessenen Gewerbetreibenden.“

An anderen Stellen wie etwa in Großbauchlitz funktioniert das Nebeneinander von SB-Markt und Discounter seit Jahren. Kathrin Dittrich ist aber skeptisch, dass es in Döbeln Nord auch so ist. „Wo das funktioniert, liegen die Märkte enger zusammen“, sagte sie. In Döbeln Nord würde das Dienstleistungsgebäude der TAG die beiden Märkte räumlich trennen. Dass sie das Konzept ihres Supermarktes anpassen muss, das ist Kathrin Dittrich klar. In welche Richtung, dagegen noch nicht. „Wir müssen erst sehen, welche Kette in den Markt einzieht und was sie anbietet. Zum Beispiel, ob sie einen Backshop hat.“

In den vergangenen Jahren habe man schon viel getan, den Markt in Döbeln Nord weiterzuentwickeln. Vor drei Jahren wurde er modernisiert und auch die Küche vergrößert, in der täglich zwischen 250 und 300 Essen gekocht werden. Auch Catering für Feste und Veranstaltungen bietet Kathrin Dittrich an. Erfolgreich habe man sich darum bemüht, Postfiliale zu werden. Seit die Sparkasse in diesem Jahr ihre Filiale geschlossen hat, bekommen die Kunden Geld an der Supermarktkasse. „Das wird von den Leuten genutzt. Uns fehlen aber die Kunden der Sparkasse“, sagte sie. Wer früher Geldgeschäfte zu erledigen hatte, ging oft auch einkaufen. „Heute müssen die Leute für ihre Geldgeschäfte ins Stadtzentrum. Wir sind aber mit der Sparkasse im Gespräch, dass sie diesen Service hier wieder anbietet.“

Als Fachleute vor einigen Jahren für das Einzelhandelskonzept der Stadt die Versorgungsstrukturen in Döbeln untersuchten, machten sie im Wohngebiet Döbeln Nord Defizite aus. Der Supermarkt Förster, der noch aus den 80er Jahren stammt, ist für heutige Verhältnisse klein, ungünstig gelegen und er verfügt nur über wenig Parkplätze. Diese Nachteile sieht Kathrin Dittrich nicht in dieser Deutlichkeit. „Unsere Parkplätze haben immer ausgereicht. Der Eingang zum Markt liegt in Richtung Wohngebiet. Wir sind ein Nahversorger. Viele Kunden kommen zu Fuß zu uns.“

