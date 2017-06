Angst vor der Faulbrut In Dresden gibt es mehrere Sperrbezirke wegen der Bienenkrankheit – und jetzt auch einen im Kabschütztal.

Rico Heinzig vom Göhrischgut in Diera-Zehren ist vorsichtig, bis jetzt hat die Faulbrut seine Bienen noch nie erwischt. Regelmäßig führt er Sichtkontrollen durch und lässt Proben im Labor untersuchen. Alte Waben (links) schmilzt er mit Dampf ein und flammt die leeren Rahmen (rechts) anschließend ab, um Krankheitserreger abzutöten. © Claudia Hübschmann

Für Rico Heinzig war es kein gutes Jahr. Der Imker aus Diera-Zehren hat ein Drittel seiner 60 Bienenvölker über den Winter verloren. Die gute Nachricht: An der Faulbrut liegt es nicht. Davon blieben seine Bienenstöcke bisher immer verschont. Die bakterielle Infektion, welche die Brut befällt, wütet derzeit in Dresden. Neun der 30 sächsischen Sperrgebiete liegen in der Landeshauptstadt, etwa 100 Bienenvölker sind dort betroffen..

Ende Mai wurde zum ersten Mal in diesem Jahr auch im Landkreis Meißen die Faulbrut festgestellt. In der Gemeinde Käbschütztal gibt es nun einen Sperrbezirk rund um den Ortsteil Barnitz. Bisher der einzige in der Region. Laut Sven Biereder, Sachgebietsleiter für Tierseuchenbekämpfung im Landkreis, fand der Imker den Befall durch Sichtkontrollen, Proben durch das Veterinäramt bestätigten den Verdacht. Der Imker musste einige Völker „abschwefeln“, also mithilfe von Schwefeldampf abtöten. Andere Völker kann er mit einem aufwendigen Verfahren retten. Dafür wird befallene Brut entfernt, die Beuten, das heißt die Behausungen, gereinigt und desinfiziert.

Im Sperrbezirk sind drei weitere Imker ansässig, hier hat das Veterinäramt Proben genommen. Die Ergebnisse werden in dieser Woche erwartet. Eine akute Faulbrut-Gefahr durch das Geschehen in Dresden sieht Biereder aktuell nicht. „Solange sich alle an die Spielregeln halten, sind wir ganz gelassen.“ Das bedeutet besonders, kein Austausch von oder Wandern mit Bienenvölkern ohne amtliche Genehmigung.

Das betrifft auch Rico Heinzig. Er hat sich auf Stadthonig spezialisiert. Das bedeutet, er stellt seine Bienen beispielsweise auf die Dächer von Hotels in Dresden. Vor einer Woche war deswegen auch bei ihm das Veterinäramt, um seine Bienenstöcke auf die Bakterien zu testen, welche die amerikanische Faulbrut auslösen. Erst dann darf er sie nach Dresden bringen. Zurückholen will er sie momentan nur, wenn unbedingt nötig. Die Völker kämen dann zunächst in Quarantäne, weit genug weg vom heimischen Göhrischgut. „Man muss dann einfach gute imkerliche Praxis walten lassen“, sagt Heinzig. Alle Materialien aus Dresden werden gesondert behandelt, Hygiene ist extrem wichtig.

Auf seinem Hof hat der Imker derzeit einen Dampferzeuger aufgebaut. Der 100 Grad heiße Dampf wird in einen Metallkasten geleitet, in welchem Holzrahmen mit Wabenresten hängen. Wachs und Futterreste schmelzen ab, auch Keime werden abgetötet. Um ganz sicher zu gehen, flammt er alles hinterher noch einmal ab. „Das empfiehlt auch das Veterinäramt – gerade gegen die Faulbrut“, so Heinzig. Hundertprozentige Sicherheit gebe es trotz aller Hygienemaßnahmen nicht. Die Bienen könnten beispielsweise infizierten Honig aus Altglascontainern fressen. Zudem räubern starke Völker schwächere aus – laut Biereder ein häufiger Übertragungsweg. Allerdings fliegen Bienen nicht besonders weit, maximal drei Kilometer. Am größten sei daher die Gefahr in den urbanen Gebieten um Radebeul, die am nächsten an den Dresdner Sperrbezirken liegen. In der Stadt gebe es viele Bienenvölker auf engem Raum, das Ansteckungsrisiko sei größer.

Die Imker im Landkreis sind trotzdem vorsichtig. Steffen Wittig, Imker und Händler für Imkereibedarf in Nossen, lässt seine Völker jedes Jahr untersuchen. Geld gibt es dafür nicht. Die Tierseuchenkasse zahlt nur eine Entschädigung, wenn Völker mit der Faulbrut befallen sind. Vor einer Infektion graue es ihm, so Wittig. „Ich hoffe, dass das Veterinäramt das im Griff hat.“ Die Sperrbezirke wird er meiden. Wie auch Jan Gutzeit, Imker in Moritzburg. Er wandert mit seinen Bienen in diesem Jahr nicht nach Dresden, obwohl das Futterangebot dort besser sei. „Bei uns auf dem Land gibt es gerade wenig Futter für Bienen“, sagt er. In Dresden blühen Bäume wie Linde und Robinie. Das Risiko sei ihm jedoch zu groß.

Um die Faulbrut zu bekämpfen, fordert Heinzig vom Göhrischgut aber auch ein Umdenken der Imker. „Ich denke, es ist an der Zeit, dass bei der Vermehrung und Selektion der Bienen nicht nur auf die Honigproduktion geachtet wird, sondern auch auf die Resistenz gegenüber Krankheiten.“

