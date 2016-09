Angst vor dem Feuerteufel geht um Entlang der Bundesstraße B 6 brennt es seit April regelmäßig, zuletzt in Fischbach. Die Vorfälle ähneln sich auffällig.

In Helmsdorf bei Stolpen schrillten auch die Sirenen. Im April wurde eine rund 600 Quadratmeter große Scheune mit etwa 150 Strohballen Opfer von Flammen. © Marko Förster

Stolpen. Es ist ein mulmiges Gefühl, dass die Anwohner entlang der B 6 zwischen Stolpen und Arnsdorf haben. Seit dem Frühjahr hat es in der Region mehrfach gebrannt. Meist waren es Scheunen, die plötzlich in Flammen standen. Wie zuletzt am 9. September in Fischbach, als ein landwirtschaftlicher Gebäudekomplex niederbrannte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Damit verdichtet sich die Vermutung, dass ein Feuerteufel an der B 6 sein Unwesen treibt. Fischbach ist der letzte Vorfall einer ganzen Brandserie, die Mitte April begann.

Damals zerstörte ein Großbrand die Gaststätte „Am Schänkhübel“ in Rossendorf . Das Gebäude steht direkt an der viel befahrenen B 6. Das Dachgeschoss wurde dabei komplett zerstört. Dicke Planen schützen seitdem das Gebäude vor Wind und Wetter. Nur wenige Wochen später folgt das nächste Feuer. Dieses Mal brennt ein Schuppen neben einem Wohnhaus im Radeberger Nachbarort Wachau. Auch in Helmsdorf bei Stolpen schrillen die Sirenen. Im April wurde eine rund 600 Quadratmeter große Scheune mit etwa 150 Strohballen Opfer von Flammen. Dicht neben der Scheune stehen mehrere Wohnhäuser. Dass das Feuer nicht übergriff, ist allein der Feuerwehr zu verdanken. Zeitgleich brannte es in Langenwolmsdorf. Auch hier war eine Scheune betroffen.

Die Brandserie hielt auch Wallroda bei Arnsdorf in Atem. Erst standen Heuballen abseits des Dorfes in Flammen. Dann brannte eine Halle mit Landwirtschaftstechnik, bis schließlich ein Dreiseithof mitten in Wallroda betroffen war. Die Feuerwehren konnten zwar verhindern, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergreift. Für vier Schafe, Kaninchen und mehr als 200 Hühner kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Dass es sich meist um Scheunen handelt, die Feuer gefangen haben, ist eine Auffälligkeit. Die Tatorte befinden sich zudem alle in unmittelbarer Nähe zur B 6. Wallroda liegt rund fünf Kilometer von der Hauptverkehrsachse entfernt, nach Langenwolmsdorf sind es rund zehn Kilometer, Helmsdorf liegt weniger als zehn Autominuten entfernt. An einen Zufall glauben die Bewohner deshalb nicht mehr. (SZ)

zur Startseite