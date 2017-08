Angst vor bröckelnden Straßen In Porschdorf rutscht der Fußweg ab. Die Zufahrt ins Hintere Räumicht Hinterhermsdorf zerfällt. Wie lange geht das gut?

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Sanierungsbedarf an der Staatsstraße in Porschdorf ist seit Langem bekannt. Jetzt hat der Hang derart nachgegeben, dass Fußweg und Geländer abgebrochen sind und ins Bachbett stürzen. © Marko Förster Der Sanierungsbedarf an der Staatsstraße in Porschdorf ist seit Langem bekannt. Jetzt hat der Hang derart nachgegeben, dass Fußweg und Geländer abgebrochen sind und ins Bachbett stürzen.

Steffen Gebhardt, der Chef vom Hotel Sonnenhof in Hinterhermsdorf, fürchtet, dass die Straße ins Hintere Räumicht weiter in den Teich rutscht. Dann wäre die Zufahrt zu seinem Hotel dicht.

Es sieht aus wie ein Erdrutsch. Das Metallgeländer hängt verbeult schräg in den Büschen, die Gehwegkante ist in zahllose Einzelteile zerbrochen. Noch hält sich ein Mast aufrecht, dessen Fundament aber ist schon zum Teil freigelegt.

An der Hauptstraße in Porschdorf hat offenbar der Hang nachgegeben und ist der Gehweg Richtung Dorfbach gerutscht. Mit Warnbaken und rot-weißem Flatterband ist die Stelle notdürftig gesichert. Seit Langem ist der Sanierungsbedarf an der Straße bekannt. Doch weil es für Fußgänger inzwischen lebensgefährlich wird, musste ein Abschnitt des Gehwegs gesperrt werden.

Fatal wäre, wenn wegen des maroden Hangs auch die Staatsstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müsste. „Das ist nach derzeitigem Stand nicht zu befürchten“, heißt es aus der Bad Schandauer Stadtverwaltung. Ein Gutachten zur Schadensentwicklung gibt es aber nicht.

Der Straßenabschnitt ist ein Sanierungsfall. Und das seit Jahren schon. Ein Bauabschnitt am Porschdorfer Berg mit Hangsicherung wurde bereits erledigt. Weil sich der grundhafte Ausbau in der Ortslage immer wieder verschoben hat, wurde vor einiger Zeit wenigstens die Schwarzdecke erneuert. Als Nächstes soll erst der Abschnitt in Rathmannsdorf am Plan saniert werden. Die Ortsdurchfahrt Porschdorf wäre der dritte Bauabschnitt, der nicht vor 2019 in Angriff genommen werden wird.

Für die Beräumung des Dorfbaches und den Gehweg ist grundsätzlich die Stadt Bad Schandau zuständig. Die Staatsstraße fällt in die Zuständigkeit des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). In Porschdorf befürchten nun einige, dass bei weiteren Schäden ein ähnliches Szenario droht, wie zuletzt an der Sense, der Straße von Porschdorf nach Hohnstein. Dort war die Fahrbahn nach Starkniederschlägen und Ausspülungen derart beschädigt, dass sie ein Jahr lang gesperrt werden musste. Erst nach Bürgerprotesten wurde sie eingeschränkt wieder geöffnet. Die eigentliche Sanierung soll im nächsten Jahr beginnen.

Rechtsstreit wegen Vollsperrung

Sorgen, dass ihnen die Straße wegbröckelt, machen sich auch Anlieger im Sebnitzer Ortsteil Hinterhermsdorf. Die Zufahrt in das Hintere Räumicht ist alles andere als großzügig. Schmal windet sich die Trasse vorbei an vereinzelten Häusern bis hin zum Hotel Sonnenhof. Immer wieder wurden die Löcher geflickt. Doch inzwischen hilft das nicht mehr. Der kleine Teich scheint die Straße, den Hinteren Räumichtweg, zu verschlingen. Tiefe Risse sind schon sichtbar. Doch ist die Straße weg, sind die Bewohner im Hinteren Räumicht von der Außenwelt abgeschnitten, denn die Trasse ist eine Sackgasse. Sonnenhofchef Steffen Gebhardt befürchtet, dass dann die Straße einfach dichtgemacht wird. Sein Hotel könnte er dann schließen. Weder Gäste noch Lieferfahrzeuge kämen durch. Ganz zu schweigen von Rettungsfahrzeugen für die Bewohner im Hinteren Räumicht. Immer wieder schaut er nach dem Teich. „Der Damm bricht immer weiter weg und damit auch die Straße. Ich fürchte, den Winter wird das Ganze nicht überstehen“, sagt er.

Dabei schien alles ganz einfach. Vor 20 Jahren hatten die Anlieger der öffentlichen Widmung der Straße zugestimmt. Damit war erst die Gemeinde und nach der Fusion die Stadt Sebnitz für die Unterhaltung zuständig. Für August dieses Jahres war der Teichbau eingeplant. Aufgrund der räumlichen Enge kann nur unter Vollsperrung gebaut werden. Das heißt, es muss eine Umleitung mit Ampelregelung bis zur Gnauckmühle eingerichtet werden. „Dagegen wehrt sich ein Eigentümer und geht rechtlich gegen die Stadt als Baulastträger vor. Zurzeit behindern diese rechtlichen Anordnungen die Baumaßnahme“, informiert Rathaussprecherin Kerstin Nicklisch. Die Maßnahme müsse voraussichtlich auf 2018 verschoben werden. Die Stadt bedauere das, die nötigen Gelder wurden im städtischen Haushalt eingeplant.

zur Startseite