Angst um Palmyra Milizen des IS kehren nach einem Blitzangriff wieder in die antike Ruinenstadt zurück.

Noch im Frühjahr schwenkten Hunderte Syrer begeistert die Staatsflaggen, als vor der Kulisse der antiken Ruinen von Palmyra ein russisches Orchester spielte. Doch die Freude über die Befreiung Palmyras ist neuer Furcht gewichen. Der IS ist wieder zurückgekehrt. © reuters

Maamoun Abdulkarim fehlen die Worte. „Die Katastrophe ist passiert, ich bin total schockiert und verliere die Hoffnung“, kommentierte Syriens Antikendirektor die düsteren Nachrichten aus Palmyra. Völlig überraschend eroberten Milizen des „Islamischen Staates“ am Wochenende zum zweiten Mal die weltberühmte antike Oasenstadt und könnten das archäologische Juwel nun endgültig zerstören. Die Soldaten der syrischen Garnison rannten in Panik davon und überließen rund 5 000 angreifenden Dschihadisten beträchtliche Mengen an Waffen, darunter offenbar ein gutes Dutzend moderner Panzer und Truppentransporter.

Eine Serie russischer Luftangriffe in letzter Minute konnte den IS-Einmarsch nicht mehr abwenden, den die Propagandisten der Terrormiliz jetzt als großen Erfolg feiern. In der modernen Stadt Tadmor, die an das Gelände der Weltkulturerbe-Ruinen grenzt, leben noch etwa 1 000 Menschen, von denen die Gotteskrieger bereits die ersten hinrichteten.

Erst sieben Monate ist es her, dass sich die syrische Führung und ihr russischer Verbündeter weltweit für die Rückeroberung und Rettung von Palmyra feiern ließen. Der Sieg galt damals als der bis dahin wichtigste Meilenstein im Kampf gegen den IS und sollte den westlichen Vorwürfen begegnen, Moskau bekämpfe vor allem die Assad-Opposition und tue nichts gegen das Terrorkalifat. Staatspräsident Wladimir Putin erschien per Videolink live auf einer Leinwand im antiken Amphitheater von Palmyra, um den Soldaten für ihren Einsatz zu danken. Das Symphonieorchester des Mariinsky-Theaters unter der Leitung von Waleri Gergijew, einem Putin-Anhänger, spielte anschließend Bach und Prokofjew. Mehrere Dutzend Journalisten wurden eigens von Moskau nach Palmyra geflogen, um bei dieser vom Kreml inszenierten Siegesfeier der Kultur über die Barbarei dabei zu sein.

Antikenspezialisten in aller Welt diskutierten bereits erste Pläne zur Rekonstruktion der von den Gotteskriegern gesprengten Bauten – den beiden Tempeln von Baal und Baal Shamin sowie dem Triumphbogen der Säulenstraße.

So überraschend der damalige Erfolg gegen den IS in Palmyra war, so verblüffend ist jetzt die erneute, plötzliche Kapitulation. Der Kollaps des syrischen Militärs geschah offenbar wenige Tage, nachdem die russischen Soldaten ihr im Mai errichtetes Militärcamp in der Wüstenoase abgebaut hatten. Die syrische Armee, deren Schlagkraft nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg stark dezimiert ist, konzentriert derzeit fast ihre gesamten Kräfte auf Aleppo.

Kampf um Aleppo bald zu Ende?

Dort steht die Rebellenenklave im Osten der Stadt nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London kurz vor dem Fall. Am Montag zogen sich die Aufständischen aus weiteren sechs Bezirken zurück, sodass sie jetzt nur noch einen winzigen Bruchteil ihres seit 2012 beherrschten Territoriums kontrollieren. Allein in der Nacht von Sonntag auf Montag flohen 10 000 Zivilisten aus den völlig zerstörten Vierteln in den Westen der einstigen Handelsmetropole, die sich in der Hand der Assad-Truppen befindet. Damit haben seit Mitte November rund 130 000 Menschen die Rebellenenklave verlassen. Abertausende jedoch harren nach wie vor aus, ziehen von einem Straßenzug in den nächsten, immer auf der Flucht vor den heranrückenden syrischen Soldaten. Viele haben nichts mehr zu essen und schlafen nachts in der Kälte in den Ruinen.

Angesichts dieser Tragödie ging der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault am Montag bei einem EU-Außenministertreffen mit Russlands Vorgehen in Syrien ungewöhnlich hart ins Gericht. Dem Kreml ginge es nur darum, das Assad-Regime zu retten. Und alle Gespräche über Aleppo seien gescheitert, weil Moskau „permanent lügt“, behauptet er.

