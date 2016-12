Angst um Hunderte Arbeitsplätze 500 Bombardier-Werker protestieren vor dem Bautzener Betriebstor. Sie wissen nicht, was das neue Jahr ihnen bringt.

„Nicht mit uns!“ Rund 500 Bombardier-Mitarbeiter haben sich am Donnerstag zu einer Protestaktion vor dem Bautzener Betriebstor versammelt. © Uwe Soeder

Die Doppelstockzüge für die Deutsche Bahn sind pünktlich fertig geworden. Mario Orlando Campo und seine Kollegen haben Überstunden gemacht und Sonntagsdienste geschoben, um den Termin zu halten. „Für uns ist das Ehrensache“, sagt der 23-jährige Konstruktionsmechaniker. Aber jetzt fragt er sich: „Wofür eigentlich?“

Gemeinsam mit 500 Kollegen steht der junge Bombardier-Werker an diesem Donnerstagmittag eine halbe Stunde lang vor dem Betriebstor. Aus allen Abteilungen sind sie zur von der IG Metall kurzfristig organisierten Protestaktion zusammengekommen. „Wir werden der Konzernleitung zeigen: Nicht mit uns!“, sagt Mario Orlando Campo. Die Stimmung vor dem Werkstor ist kämpferisch. „Die stärkste Waffe, die wie haben, Leute, das sind wir selber, das ist die Belegschaft“, ruft der junge Konstruktionsmechaniker seinen Kollegen zu. Er bekommt lauten Beifall.

Damoklesschwert über Standorten in der Oberlausitz

Die Bombardier-Mitarbeiter haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Seit die Konzernleitung vor wenigen Tagen eine weitreichende Umstrukturierung der Transport-Sparte angekündigt hat, scheint das Damoklesschwert noch tiefer als ohnehin schon über den Standorten in der Oberlausitz zu schwingen. „Die Angst ist größer geworden“, sagt ein Kollege aus dem Rohbau, 53 Jahre alt, seit 36 Jahren im Betrieb. „Wir haben keine Ahnung, wie das hier weitergeht und was uns das neue Jahr bringt.“ Alles was sie bis jetzt wissen, hätten sie aus der Zeitung erfahren, sagen die Kollegen.

Das bestätigt auch Gerd Kaczmarek, der Betriebsratsvorsitzende im Bautzener Werk. „Wir haben bisher von der Geschäftsleitung keinerlei konkrete Informationen bekommen“, erklärt er den Mitarbeitern. Kaczmarek lässt aber auch durchklingen, dass er mehr ahnt. „Wir können uns ausrechnen, das wir hier an unseren Standorten den Löwenanteil fressen müssen“, sagt er.

Dabei ist im Bautzener Bombardier-Werk gerade jede Menge Arbeit. „Bis Mitte nächsten Jahres sind wir voll ausgelastet“, sagt Kaczmarek. Selbst die schon im vorigen Jahr angekündigten Sparmaßnahmen habe der Standort weitgehend unbeschadet überstanden. Das Stammpersonal werde voll und ganz benötigt, momentan brauche das Werk auch alle 200 Leiharbeiter. Derzeit bauen die Bombardier-Werker Rohbau-Straßenbahnen für Berlin, es folgen die Aufträge aus Karlsruhe und Köln. Außerdem helfen die Bautzener den Görlitzer Kollegen beim Ausbau von Doppelstockzügen.

Strategie: Produktion in Billiglohnländern

Und dann sind da auch noch die Straßenbahn-Rohbauköpfe für Toronto. Eigentlich sollte der Auftrag aus Kanada in einem Werk in Mexiko gefertigt werden, einem sogenannten „Best-Preis-Land“, erzählt der Betriebsratsvorsitzende. Es gehöre zur neuen Strategie des Konzerns, Arbeit in Billiglohnländer auszulagern. Kurzfristig sei der Toronto-Auftrag aus Mexiko nach Bautzen verlagert worden. „Da hat die Billigqualität wohl doch nicht gestimmt“, sagt Kaczmarek und versucht gar nicht erst, den Sarkasmus in seiner Stimme zu verbergen. Schon lange kämpfen die Betriebsräte gegen das Auslagern von Produktion in Billiglohnländer. „Wir halten das nach wie vor für einen großen Fehler“, sagt Gerd Kaczmarek.

Auch Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD) ist zur Kundgebung nach Bautzen gekommen. „Wir werden alles daran setzen, dass die deutschen Standorte erhalten bleiben“, verspricht Brangs den Bombardier-Werkern. „Hier geht es nicht nur um ein paar Arbeitsplätze, hier geht es um die Zukunft eines ganzen Landstrichs“, sagte er. An jedem Bombardier-Arbeitsplatz hingen Familien und zahlreiche weitere Arbeitsplätze in der Region.

Keine klaren Aussagen

Die Landesregierung habe der Bombardier-Führung ihre Unterstützung zugesagt, verlange aber von der Konzernleitung ein sicheres Bekenntnis zur Zukunft der Standorte in der Oberlausitz. Das hätten die Bombardier-Manager bisher vermissen lassen.

Der öffentlichen Protestaktion schloss sich am Donnerstag eine interne Belegschaftsversammlung an, zu der auch ein Bombardier-Deutschland-Manager erwartet wurde. Klare Aussagen gab es für die Mitarbeiter allerdings auch hinter verschlossenen Türen nicht. Bisher hat es auch noch keine Gespräche mit den Betriebsräten gegeben, sagte Gerd Kaczmarek. Der Betriebsratsvorsitzende gibt sich allerdings kämpferisch: „Wir werden so nicht mit uns umgehen lassen“, sagt er. Ostsachsens IG Metall-Chef Jan Otto hat bereits weitere Protestaktionen angekündigt, die nächste schon am Freitag in Görlitz.

