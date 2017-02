Angst um die Zuchtgänse Der größte Geflügelbetrieb der Region liegt jetzt im Vogelgrippe-Sperrbezirk. Ein Virus im Stall wäre das Ende.

Schöne, gesunde Gänse – das ist der Anspruch in der Geflügelzucht Eskildsen in Königswartha. Seit dieser Woche liegt der Betrieb im Vogelgrippe-Sperrbezirk. Für die Tiere besteht erhöhte Ansteckungsgefahr. Am Mittwoch wurden sie deshalb bereits stichprobenartig untersucht. © dpa

Betreten des Betriebsgeländes verboten – Seuchengefahr!“ So steht es auf dem Schild am großen Eingangstor zur Eskildsen Gänsezucht GmbH in Königswartha. Die Gefahr kommt diesmal nicht vom Menschen. Aber er könnte sie mitbringen in den größten Geflügelzuchtbetrieb der Region. Doch das darf nicht passieren.

Die Gefahr ist den Gänsen in Königswartha in diesen Tagen ganz nahe gekommen – mit einem Silberreiher, der vor anderthalb Wochen in der Nähe tot aufgefunden worden war. Der Wildvogel, so haben es die Untersuchungen inzwischen ergeben, war mit dem hochgefährlichen Geflügelpestvirus H5N8 infiziert.

Kontrolleure in Schutzanzügen

Seit das bekannt ist, ist das Gebiet um die Fundstelle zum Sperrbezirk erklärt. Und Eskildsens Gänse müssen sich untersuchen lassen. Am Mittwochvormittag kommen Mitarbeiter des Landratsamtes in weißen Schutzanzügen angerückt. Von 60 Gänsen, so will es die Vorschrift, müssen sie Stichproben mitbringen. In den Ställen herrscht die helle Aufregung. Nicht nur für die Gänse, auch für die Mitarbeiter des Veterinäramts ist das eine ungewohnte Situation: 60 aufgeregte Tiere zu fangen und festhalten, und ihnen vorschriftsmäßig mit zwei Tupferstäbchen Proben zu entnehmen – eine aus dem Rachen und einen vom Hinterteil.

Angst vor der positiven Probe

Ein Kurier wird die Röhrchen mit den Rachen- und Kloaken-Proben noch am selben Tag zur Landesuntersuchungsanstalt nach Dresden bringen. In ein paar Tagen wird feststehen, ob sich eine der Gänse womöglich mit dem Virus angesteckt hat. Keiner will das hoffen. Denn wenn das so wäre – auch nur bei einer einzigen Gans – dann wäre das das Todesurteil für den ganzen Stall. „Darüber wollen und werden wir im Moment gar nicht nachdenken“, sagt Betriebsleiterin Andrea Lau sehr bestimmt.

Eine besonders große Wachsamkeit, aber keine Panik: So beschreibt die Chefin die gegenwärtige Situation im Betrieb. „Besonnenheit ist jetzt gefragt“, sagt sie. „Wir müssen alles tun, damit das Virus keinen Weg in die Ställe findet.“ Normalerweise dürfte das auch nicht passieren bei all den Schutzmaßnahmen, aber was ist schon normal in diesen Tagen, in denen sich die Vogelgrippe-Viren fast flächendeckend auszubreiten scheinen.

Übersicht über die Sperrgebiete (rot) und

Beobachtungsgebiete (blau) im Landkreis Bautzen

Quelle: Landratsamt Bautzen, Stand 20. Februar 2017**

Vier Sperrzonen bisher

Vier Sperrzonen sind inzwischen ausgewiesen: Rund um Bernsdorf, Königswartha, Bautzen und den Olbasee. Das halbe Territorium des Kreises ist zum Beobachtungsgebiet erklärt.Und selbst in die bestgesicherten Ställe kann das Virus eindringen, weiß Ulrike Kutschke vom Veterinäramt des Landkreises. Eingeschleppt werden könnte es durch andere Tiere, durch Menschen oder Fahrzeuge, durch Waren oder Futtermittel. Selbst Wasser stellt ein Risiko dar, sagt die Amtstierärztin. Schon winzigste Spuren würden für die Übertragung auf die Gänse ausreichen. Dass diese Gefahr wirklich real ist, zeigt ein Fall aus Schleswig-Holstein. Dort mussten im vergangenen November alle 3 800 Gänse am Standort eines Zuchtbetriebs getötet werden, nachdem das Virus eingedrungen war.

Auf die züchterische Arbeit in Königswartha hat die Sperrverordnung bisher aber zum Glück noch keine Auswirkungen, sagt Betriebsleiterin Andrea Lau. Die ersten Eier seien zwar schon gelegt, aber die Brutzeit bei Gänsen beträgt 32 Tage.

Gefahr für zehntausende Küken

Andrea Lau hofft, dass die Restriktionen wieder aufgehoben sind, bis die ersten Gössel schlüpfen. Andernfalls dürfte sie die Tiere nämlich nicht verkaufen. Auch das wäre für den Betrieb ein riesengroßes Problem. Denn wenn es erst einmal richtig losgeht, schlüpfen in den Brutschränken ein paar Tausend Gänseküken jede Woche, rund 90 000 im Jahr.

Es könnte eine Frage der Zeit sein, bis dieses Problem tatsächlich zum Problem wird: So gilt eine Sperrfrist von 21 Tagen. Danach schließen sich weitere 15 Tage an, in denen die Sperrbezirke noch beobachtet werden. Auch in dieser Zeit darf normalerweise kein Geflügel das Gebiet verlassen. Und mit jedem neu festgestellten Geflügelpest-Fall würden die Fristen wieder von vorn beginnen. Zumindest aber hat die Amtstierärztin angekündigt, in einem solchen Fall zu prüfen, ob Eskildsen eine Ausnahme genehmigt werden kann.

zur Startseite