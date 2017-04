Angst, jeden Tag Maywood ist die am dichtesten besiedelte Einwanderer-Stadt in Kalifornien. Mit Trumps Abschiebungsabsichten hat sich das Leben hier spürbar verändert.

In Maywood sind die meisten Einrichtungen und Geschäfte spanisch geprägt. Hier leben fast nur Einwanderer. © Spang

Bevor Adriana Rodriguez* morgens das Haus verlässt, überprüft Sie ihre Handtasche. „Ohne diese Karte gehe ich nirgendwo mehr hin“, sagt Adriana, die als Vierjährige mit ihrer Mutter und jüngeren Schwester 1992 mit einem Touristen-Visum aus Mexiko in die USA kam. Und blieb. Jetzt ist sie 30.

„Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen oder weiteren Kontakt mit Ihnen haben“, liest Adriana akzentfrei den Schlüsselsatz, der auf dem „Rechte-Kärtchen“ mit dem braunen Rand steht. Im Fall ihrer Festnahme werde sie weiter schweigen, bis sie sich mit ihrem Anwalt beraten habe.

„Das ist unsere neue Realität“, beschreibt die junge Frau ihren Alltag in Maywood vor den Toren Los Angeles`. Seit Donald Trump ins Weiße Haus einzog, und per Exekutivbefehl die Hatz auf die schätzungsweise elf Millionen Einwanderer ohne Papiere in den USA eröffnete, fühlt sich Adriana nicht mehr sicher.

Sie weiß weder, ob sie abends von der Arbeit nach Hause kommt oder ihre gesundheitlich angeschlagenen Eltern noch da sind. Eine Erfahrung, die sie mit den auf eine Million geschätzten Migranten aus Lateinamerika teilt, die ohne Papiere im Großraum LA leben. So viele wie nirgendwo sonst in den USA.

Maywood ist eine von rund einem Dutzend selbstständiger Einwanderer-Gemeinden, die sich entlang der Alameda Street von Downtown LA zum Hafen von Long Beach wie Perlen an einer Kette aufreihen. Die industriellen Vorstädte entstanden kurz nach der Jahrhundertwende um die Fabriken von „General Motors“ und „Bethlehem Steel“ herum. Während diese längst verschwunden sind, ziehen Orte wie Huntington Park, Bell, Belle Garden, South Gate, Cudahay, Commerce oder eben Maywood immer noch wie Magneten an. Statt aus Europa kommen sie heute vor allem aus Mexiko.

Laut Zensus aus dem Jahr 2010 drängen sich in Maywood, der am dichtest besiedelten Stadt Kaliforniens, auf etwas mehr als drei Quadratkilometern mindestens 27 000 Menschen. Die Wäscheleinen vor den Garagen verraten, dass es in Wirklichkeit sehr viel mehr sein dürften. Die Schätzungen reichen bis zu 40 000 Einwohner. Ein Drittel davon hat keine Papiere.

Stadtrat Eduardo de la Riva hält diesen Anteil für realistisch. Seine Eltern fanden vor vielen Jahren den Weg hierher, weil andere Familienangehörige schon da waren. Die Supermärkte und Pfandhäuser, Autowerkstätten und Restaurants werben auf Spanisch. Pastoren, Ärzte und Rechtsanwälte sprechen die Sprache der Einwanderer. Und seit Maywood sich 2006 zu einer „Sanctuary City“ erklärte, fragte die lokale Polizei nicht mehr nach dem Aufenthaltsstatus.

„Trump hat den Alltag hier verändert“, beschreibt de la Riva die Konsequenzen der Wahl eines Präsidenten, der mit dem Versprechen angetreten war, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen und „Illegale“ im großen Stil zu deportieren. „Sie sehen, wie hier täglich die Angst wächst.“

Der Stadtrat weiß von Eltern, die seit der auf Video dokumentierten Festnahme eines vierfachen Familienvaters in einer Nachbargemeinde ihre Kinder nicht mehr von der Schule abholen. Der Fall des Mexikaners Romulo Avelica-Gonzalez machte USA-weit Schlagzeilen, weil er die Willkür der neuen Abschiebepraxis illustriert.

Die Einwanderungspolizei ICE stoppte den Mann, der seit 25 Jahren in den USA lebt, als er zwei seiner Töchter an der Schule abliefern wollte. Wegen eines zehn Jahre zurückliegenden Verkehrsdelikts führten ihn die Beamten wie einen Verbrecher in Handschellen ab; vor den Augen seiner Familie. Als wäre diese neue Realität nicht genug, versetzen Gerüchte und „Fake-News“ die Einwohner zusätzlich in Angst und Schrecken. Sie reichen von Kontrollen an den Ausfallstraßen über Razzien im Supermarkt bis hin zu nächtlichen Hausbesuchen der Einwanderungspolizei ICE.

„Das ist ein Leben im Terror“, beschreibt de la Riva das neue Klima für Migranten in Trumps Amerika. Zusammen mit anderen Verantwortlichen in Maywood versucht er nach Kräften, die Einwohner über ihre Rechte aufzuklären. Große Immigranten-Gruppen wie CHIRLA verteilen die „Rechte-Karten“, die auch Adriana immer bei sich trägt.

Doch selbst in einer „Sanctuary City“ gibt es keinen Schutz vor dem Zugriff der Einwanderungspolizei. Wohl auch deswegen traut sich in Maywood kaum jemand, etwas zu sagen. Weder der Pfarrer der katholischen St.-Rose -of-Lima Gemeinde, noch die Schutzpolizei von Maywood. „Es breitet sich ein Gefühl der Belagerung aus“, analysiert der Einwanderungsexperte Caspar Rivera Slagado von der University of California die Konsequenzen des Exekutiv-Befehls von Trump. Entgegen dessen verbalen Versicherungen geht es darin nicht nur um die Ausweisung straffällig gewordener „Bad Hombres“ (schlechter Kerle). Das Dekret vom 25. Januar erklärt ausdrücklich jeden zum Kriminellen, der gegen das Einwanderungsrecht verstoßen hat. Und es gibt dem einzelnen ICE-Beamten sehr weiten Ermessensspielraum. Professor Slagado weist darauf hin, dass für Massendeportationen im großen Stil noch die Einsatzkräfte fehlen. Deshalb will Trump zusätzliche 10 000 ICE-Polizisten und 5 000 Grenzbeamte der „Border Patrol“ anheuern.

Trumps Heimatschutz-Minister John Kelly versucht unterdessen, örtliche Polizeikräfte zum verlängerten Arm der ICE zu machen. Der für Maywood zuständige Polizeichef von LA County, Jim McDonnell, erteilte dem umgehend eine Absage. Das behindere die Aufklärung von Verbrechen. Eine Sicht, die von den Sheriffs anderer US-Metropolen und fast überall in Kalifornien geteilt wird.

Tatsächlich zeigen Statistiken, dass „Sanctuary Cities“ erfolgreicher bei der Prävention von Kriminalität sind als andere Kommunen. Das trifft gewiss auch auf Maywood zu, das, anders als Trump behauptet, keine „Brutstätte der Kriminalität“ ist. Die Gemeinde bewegt sich im unteren Mittelfeld der 50 sichersten Städte Kaliforniens. „Wir wollen unseren Bürgern die Möglichkeit geben, Verbrechen zu melden, ohne Angst zu haben, ausgewiesen zu werden“, erklärt Stadtrat de la Riva, warum Maywood notfalls Sanktionen Trumps in Kauf nimmt und auf eine Million Dollar an Hilfen aus dem Bundeshaushalt verzichtet.

Adriana Rodriguez sorgt sich am meisten um ihre Eltern, die Tag und Nacht im eigenen Tante-Emma-Laden schufteten, um ihr einen College-Abschluss zu ermöglichen. „Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser für sie wäre, zurück nach Mexiko zu gehen“, sagt Adriana. Vor allem aus sozialen Gründen. Obwohl sie über Jahre Steuern und in die Sozialversicherungen eingezahlt haben, erhalten sie als „Undokumentierte“ weder Zugang zum Gesundheitssystem „Medicare“ noch Rente.

Eine Erfahrung, die sie mit Millionen Einwandern teilen, die nach Schätzungen der „Social Security Administration“ jedes Jahr zwar rund dreizehn Milliarden Dollar in die staatliche Alterssicherung einzahlen. In den Genuss der Versicherung kommen am Ende aber nur die Glücklichen, die einen Weg in die Legalität gefunden haben. Zu denen gehören Adrianas Eltern nicht.

Kürzlich besprach sie mit ihren Eltern Vorsichtsmaßnahmen. Sie riet ihnen, in den nächsten Monaten bestimmte Märkte oder Plätze zu meiden. „Bis wir wissen, wie es läuft.“ Adriana besorgte ihren Eltern auch so ein „Rechte-Kärtchen“, ohne das sie selber das Haus nicht mehr verlässt. Verbunden mit der Mahnung, „nicht die Tür aufzumachen, nichts zu sagen und nichts zu unterschreiben“.

Adriana hofft, der Spuk werde bald vorüber sein. „Ich liebe LA und alles, wofür es steht“, gesteht die Frau, die keine andere Heimat hat, wehmütig. „Das ist die Zukunft unseres Landes, auch wenn die Realität im Moment eine andere ist.“

* Name geändert, um Gesprächspartnerin zu schützen.

