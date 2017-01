Angst an Afrikas lächelnder Küste Gambia fürchtet Blut und Gewalt durch den Machthunger des abgewählten Präsidenten Jammeh.

zurück Bild 1 von 2 weiter Anhänger des gewählten Präsidenten Adama Barrow jubeln auf den Straßen der Hauptstadt Banjul. Doch sein Vorgänger Yahya Jammeh stemmt sich gegen das Votum und verzögert die Machtübergabe. © reuters Anhänger des gewählten Präsidenten Adama Barrow jubeln auf den Straßen der Hauptstadt Banjul. Doch sein Vorgänger Yahya Jammeh stemmt sich gegen das Votum und verzögert die Machtübergabe.



Der Traumurlaub an der „lächelnden Küste Afrikas“ endete für Tausende von europäischen Touristen in einer Massenflucht. Britische und holländische Reiseunternehmen arrangierten Sonderflüge, um ihre Kunden aus Gambia vor dem befürchteten Bürgerkrieg zurückzuholen.

Ausgelöst wurde die Krise durch die Weigerung des bisherigen Staatschefs Yahya Jammeh, das Ergebnis der Präsidenten- wahl vom 10. Dezember zu respektieren und seinen Platz für Wahlsieger Adama Barrow zu räumen.

Am Donnerstag waren Truppen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) aus Nigeria, Ghana, Togo und dem Senegal zur Unterstützung des neuen Staatschefs in Gambia einmarschiert. Der Vormarsch in Richtung der Hauptstadt Banjul wurde am Freitagmorgen zunächst gestoppt, um Jammeh eine letzte Chance zu geben, ohne Blutvergießen abzutreten. Dieser ließ ein Ultimatum verstreichen. Die Präsidenten Mauretaniens und Guineas bemühten sich um eine politische Lösung.

Jammeh hatte nach der Wahl zunächst eine friedliche Amtsübergabe am 19. Januar versprochen. Doch dann verlangte er wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten eine Wiederholung der Wahl. Der Sinneswandel erklärt sich mit der Furcht des Autokraten, sich wegen Menschenrechtsverletzungen und persönlicher Bereicherung vor Gericht verantworten zu müssen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International werfen ihm vor, Hunderte Dissidenten ins Gefängnis geworfen zu haben. Die Ecowas-Staaten verurteilten Jammehs Machtanspruch. Auch die Afrikanische Union erklärte, dass sie Jammeh nicht mehr als Präsident anerkennt.

Nach den Statuten der Ecowas ist eine militärische Intervention gerechtfertigt, falls in einem Mitgliedsstaat die demokratischen Prinzipien gröblich verletzt werden. Senegal, das Gambia völlig umgibt, wurde damit beauftragt, die Amtsübernahme von Barrow notfalls mit Waffengewalt durchzusetzen. Eliteeinheiten aus Senegal, Nigeria, Ghana, Togo und Mali stehen an der Grenze und warten auf den Einsatzbefehl.

Den könnte Adama Barrow nun geben, nachdem er als der dritte Präsident nach der Unabhängigkeit der britischen Kolonie im Jahr 1965 seinen Amtseid leistete. Um Zusammenstöße mit den Anhängern Jammehs zu vermeiden, fand die Zeremonie in Dakar in der Botschaft Gambias statt.

Jammeh hatte vergeblich versucht, mit juristischen Winkelzügen seine Macht zu erhalten. Als dies scheiterte, erklärte er den nationalen Notstand. Das löste bei Tausenden Urlaubern, die hier Wintersonne tanken, die helle Panik aus. Tourismus und Erdnüsse sind die Haupteinnahmequellen des bettelarmen Landes. Die Bewohner der „lächelnden Küste“ sind wegen dieser Entwicklung und der bedrohlichen Lage den Tränen nahe.

Jammeh hatte 1994 in einem unblutigen Putsch die Macht übernommen. Vor den letzten Wahlen verkündete er, dass er, „wenn Allah es will, noch eine Milliarde Jahre regieren werde“. Doch die Opposition einigte sich zum ersten Mal auf einen gemeinsamen Kandidaten. Der 51-jährige Bauunternehmer Barrow hätte noch höher gewonnen, wenn nicht ein dritter Kandidat 17 Prozent der Stimmen geholt hätte.

Die Macht des Despoten stützt sich vor allem auf die Armee. Doch der Generalstabschef versprach, seine Soldaten nicht „in einem dummen Kampf“ zu verheizen. Jammehs Leibgarde besteht vorwiegend aus Jollas, der kleinsten ethnischen Gruppe Gambias, zu der Jammeh gehört. Die zurückgetretenen Minister seines Kabinetts warnten Jammeh, nicht sein größtes politische Vermächtnis zu zerstören: In der von Bürgerkriegen, Terror, religiösen und ethnischen Konflikten geplagten Region war Gambia lange eine Insel des Friedens. (mit dpa/epd)

zur Startseite