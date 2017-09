Angriffslustige Füchse holen einen Punkt in Kassel Füchse-Stürmer Kyle Just trifft drei Sekunden vor der Schlusssirene zum Ausgleich. Danach war sogar noch mehr drin.

Maximilian Adam (rechts), gerade einmal 19 Jahre alt, machte in Kassel nicht nur wegen seines Tores ein starkes Spiel.Hier kocht er gemeinsam mit Thomas Götz (links) den Kasseler Topscorer Braden Pimm ab. © Malte Dieckmann

Die Lausitzer Füchse haben mit ihrem Auftritt beim Vorjahres-Halbfinalisten Kassel Huskies für Begeisterung gesorgt und völlig verdient einen Punkt mit nach Hause gebracht. Sie unterlagen den Gastgebern erst in der Verlängerung mit 5:4, nachdem sie während des Spiels mit nie enden wollendem Kampfesmut immer wieder Rückstande aufgeholt hatten. Den letzten drei Sekunden vor Schluss. Und in der Verlängerung waren sie dem Siegtreffer deutlich näher als Kassel, bis sie in einen folgenschweren Konter liefen.

Was von der ersten Sekunde an auffiel: Die Lausitzer Füchse spielten auch beim Vorjahres-Halbfinalisten in Kassel mutig nach vorn, checkten über die gesamte Eisfläche meistens mit allen drei Stürmern vor, hielten das Tempo hoch und versuchten, bei Puckbesitz möglichste schnell ins gegnerische Drittel und dort zum Abschluss zu kommen. Manchmal riskierten sie dabei allerdings zu viel, was den Kasselern viele Chancen eröffnete. Da aber auch die Huskies mit offenem Visier spielten, ergab sich ein extrem schnelles Spiel mit Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten.

Maximilian Franzreb im Füchse-Tor hinterließ dabei von Anfang an einen starken Eindruck, blieb in der Anfangsphase gegen Lambacher und Carciola aus Nahdistanz Sieger. Die beste Füchse-Chance zur Führung hatte Artur Tegkaev, der bei einem 2:1-Konter mit Thomas Götz allein abschloss und am Kasseler Torwart Keller scheiterte. Dann machten die Füchse den ersten großen Abwehrfehler, als sie Merl am langen Pfosten völlig ungedeckt stehenließen. Kassels Verteidiger Little sah das, spielte einen scharfen Pass, und Franzreb hatte keine Chance, das erste Saisongegentor zu verhindern (9.). Danach hielt der Füchse-Torwart seine Mannschaft mit starken Paraden gegen Carciola, Lambacher und Heinrich im Spiel, während für die Füchse Lennartsson nach einem Doppelpass mit Boiarchinov einen Nadelstich setzte, aber an keller scheiterte. Dann musste für die Füchse Hoffmann auf die Strafbank. Die Füchse spielten die Zeit gut runter, mussten aber Sekunden vor Ablauf der Strafe doch noch das Gegentor, als sie sich bei einem Bully an der Drittellinie austricksen ließen und Pimm allein vor Franzreb auftauchte. Man musste um die Füchse fürchten, aber sie kamen zurück. Just eroberte hinter dem Kasseler Tor den Puck und spielte vor dem Tor Schmidt an, der direkt abzog.

Das Mitteldrittel begann mit einem kuriosen Tor. Füchse-Kapitän André Mücke wollte unmittelbar vor dem eigenen Tor einen Querpass spielen, traf aber den Schlittschuh des verdutzten Franzreb, von wo der Puck zum 3:1 ins Tor sprang. Aber wieder kamen die Füchse zurück.Lennartsson spielte bei einem 3:2-Konter Mücke an, der verzog. Aber Lennartsson kam noch einmal an den Puck, brachte die Scheiber erneut zu Mücke vors Tor, der diesmal traf (25.). Als sich Bodó im gegnerischen Drittel eine unnötige Strafe abholte, dauerte es nur sieben Sekunden bis zum 4:2. Die Füchse griffen mit allen vier Spielern auf ihrer rechten Abwehrseite an, aber Pimm brachte den Puck auf die andere Seite zu Klinge, der völlig frei war und sich die Chance nicht entgehen ließ. Aber die Füchse waren nicht kleinzukriegen. Bei einem 3:2-Konter spielte Bodó den jungen Maximilian Adam frei, der eiskalt ins Dreiangel der langen Ecke einnetzte. Bei diesem 4:3 blieb es lange. Im Schlussdrittel achteten beide Teams mehr auf ihre Defensive. Die Füchse waren überlegen, rannten aber lange vergeblich an. Die beste Chance hatten sie, als Just einen Geiseler-Schuss abfälschte, aber Keller hielt. In den letzten Minuten kamen die Kasseler immer wieder zu Gegenstößen, verpassten aber die Entscheidung. Eine Minute vor Schluss nahmen die Füchse ihren Torwart vom Eis, und das lohne sich. Nach einer tollen Kombination schaffte Kyle Just drei Sekunden vor der Schlusssirene mit einem Schuss unter die Latte den umjubelten Ausgleich.

Ein Punkt war sicher, aber die Füchse wollten mehr. In der Verlängerung, die drei gegen drei gespielt wird, waren sie überlegen, hatten gefühlte 90 Prozent Puckbesitz und in einer Überzahl die Chance, den Siegtreffer zu erzielen. Aber das gelang trotz einiger Schusschancen nicht. Als 20 Sekunden vor Schluss Klinge bei einem Konter durch war, entschieden die Schiedsrichter durchaus umstritten auf Penalty. In einer ähnlichen Situation im Spiel auf der anderen Seite hatte es eine Zwei-Minuten-Strafe gegeben. Klinge vertändelte den Puck fast, hob ihn aber dann doch mit der Rückhand ins Tor.

Am Sonntag geht es jetzt gegen Crimmitschau. Die Eispiraten schwimmen nach drei Auftaktsiegen auf einer Erfolgswelle ...

Statistik

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 5:4 n. V.(2:1, 2:2, 0:1)

1:0 Thomas Merl 8:28 (Assist: Little)

2:0 Braden Pimm 14:33 (Überzahl: Klinge, Koziol)

2:1 Marius Schmidt 16:08 (Just, Bodó)

3:1 Patrick Klöpper 22:27 (ohne Assist)

3:2 André Mücke 24:54 (Lennartsson) -

4:2 Manuel Klinge 28:44 (Überzahl, Pimm, Koziol)

4:3 Maximilian Adam 31:18 (Bodó, Mücke)

4:4 Kyle Just 59:57 (Mücke, Eriksson) -

5:4 Manuel Klinge 64:39 (Penalty)

Kassel Huskies:

Tor: Keller

Verteidigung: Maginot, Müller, Rogl, Kraus, Little, Heinrich, Reiß

Sturm: Klöpper, Klinge, McGrath, Christ, Merl, Carciola, Della Rovere, Lambacher, Pimm, Meilleur, Koziol, Ledlin

Lausitzer Füchse:

Tor: Franzreb

Verteidigung: Adam, Mücke – Bär, Kania – Hoffmann, Geiseler – Nägele, Mund

Sturm: Schmidt, Just, Bodo – Lennartsson, Eriksson, Boiarchinov – Neuert, Götz, Tegkaev – Jahnke, Warttig, Stöber

Schiedsrichter: Bastian Haupt/Martin Holzer

Strafen:

Kassel6

Weißwasser8

Zuschauer:2 814

