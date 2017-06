Angriffslust ist zurückgekehrt Hürdensprinterin Franziska Hofmann hat 2017 gute Ergebnisse aufzuweisen. Dennoch erwartet sie nicht zu viel.

Franziska Hofmann ist bei den Landesmeisterschaften in Baden-Württemberg zu zwei Läufen im Rahmenprogramm angetreten. Damit sammelte sie vor der Deutschen Meisterschaft am 8./9. Juli in Erfurt noch einmal Wettkampfpraxis. © Ralf Görlitz

Das Jahr 2017 könnte ein gutes werden für Franziska Hofmann. Erstmals seit drei Jahren hat sie die beim Hürdensprint über 100 Meter magische Grenze von 13 Sekunden wieder unterboten. Die Kriebethalerin, die für den LAC Erdgas Chemnitz startet, erfüllte bei der Sparkassen-Gala in Regensburg mit 12,98 Sekunden exakt die WM-Norm. Die blonde Athletin ist die fünfte deutsche Hürdensprinterin, die diese Vorgabe erbracht hat. „Es war in den letzten Rennen ein harter Kampf, unter 13 Sekunden zu laufen, jetzt hat es endlich geklappt. Die Bedingungen waren top. Ich hatte schon in den letzten Wochen gemerkt, dass ich Wettkämpfe brauche. Langsam kommt das Gefühl“, sagte Franziska Hofmann nach dem Wettkampf dem Internetportal Leichtathletik.de.

Die 23-Jährige weiß aber auch, dass die erfüllte WM-Norm noch nichts bedeutet. „Die Konkurrenz bei den Hürdensprinterinnen ist unglaublich groß“, sagt sie. Cindy Roleder (SV Halle), Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid), Nadine Hildebrand (VfL Sindelfingen) und Ricarda Lobe (MTG Mannheim) haben neben Hofmann die WM-Norm geknackt. Allerdings dürfen nur drei deutsche Athletinnen bei der Weltmeisterschaft (5. bis 13. August in London) an den Start gehen. „Ich mache mir keine Illusionen. Ich mache einfach mein Ding, versuche gute Zeiten anzubieten und schaue ob es reicht“, sagt Hofmann.

Die Deutsche Meisterschaft am 8. und 9. Juli in Erfurt dürfte dabei für die Hürdensprinterinnen zum entscheidenden Wettkampf werden. Cindy Roleder und Nadine Hildebrand haben sich im Mai beziehungsweise Juni Verletzungen zugezogen. Ob sie starten können, muss abgewartet werden. Doch darüber will sich Franziska Hofmann nicht den Kopf zerbrechen. Sie freut sich, dass es in diesem Jahr bisher gut für sie gelaufen ist. „Ich habe noch nie so viel trainieren können und auch noch nie so viele Wettkämpfe bestritten“, sagt die Kriebethalerin. Auch ein Trainingslager des Deutschen Leichtathletik Verbandes in Südafrika habe ihr viel gebracht.

Bei den Landesmeisterschaften von Baden-Württemberg in Mannheim ist Franziska Hofmann am Wochenende in zwei Einladungsläufen angetreten. Mit 13,24 und 13,28 Sekunden ist sie jeweils hinter Ricarda Lobe (13,06 und 13,19 s) Zweite geworden. Lobe ist die Athletin, mit der sich Hofmann auf einer Leistungsstufe sieht. Für die beiden Läuferinnen könnte es darum gehen, einen Platz unter den besten Drei zu erkämpfen, falls Roleder oder Hildebrand verletzt ausfallen. Doch das wünscht Franziska Hofmann keiner Athletin und will sich nur auf die eigene Leistung konzentrieren.

Das Jahr 2017 ist auch deshalb ein gutes für die Kriebethalerin, weil sie im Februar ihre Ausbildung bei der Polizei abgeschlossen hat. „Ich bin jetzt Polizeimeisterin und Mitglied der Sportfördergruppe.“ Auch mit Freund Max, der früher ebenfalls Leichtathlet war, den Sport aber verletzungsbedingt aufgeben musste, läuft alles bestens. Die Woche bis zur Deutschen Meisterschaft will sie etwas ruhiger angehen. „Vom Leistungszustand her ist noch mehr drin“, gibt sich Hofmann optimistisch. Vielleicht liegt ihr ja die Rolle der Jägerin.

