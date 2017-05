Angriff mit Springmesser

Gröditz. Unbekannte Täter setzten am späten Sonntagabend in einer Kleingartenanlage auf dem Lindenweg zwei Gartenlauben in Brand. Durch das Feuer wurde eine Laube vollständig zerstört. Die zweite wurde stark beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Seniorin in Fahrstuhl belästigt

Riesa. Am, Sonntagmorgen wurde eine 82-jährige Frau in Riesa unsittlich bedrängt. Die Seniorin betrat in ihrem Wohngrundstück auf dem Alexander-Puschkin-Platz mit einem ihr unbekannten dunkelhäutigen Mann den Fahrstuhl. Nachdem sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte, griff dieser der Frau wortlos von hinten an die Brust und drückte sich an sie. Die Geschädigte verspürte große Angst und Scham und verließ in der von ihr gewählten Etage schnell den Fahrstuhl. Verletzt wurde sie nicht.